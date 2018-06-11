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Что нового в законе об ОСМД

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С 10 июня украинцы сами будут выбирать удобную форму управления своим домом. Они могут управлять жилищным фондом самостоятельно, создать ОСМД или воспользоваться услугами управляющей компании.

Еще с советских времен повелось – получая квартиру, люди автоматически становились клиентами жилищно–эксплуатационных компаний, которые их обслуживают. Однако качество услуг, которые они оказывают низкая, а вот цены постоянно растут.

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Дом – это государство, в нем есть жители, граждане этого государства. Они большинством выбирают Кабмин – правление ТСЖ, а правление выбирает председателя. За ОСМД будущее. Люди платят только за предоставленные услуги и контролируют, на что тратят деньги. И каждый месяц неплохо экономят
– сказал председатель Ассоциации ОСМД и ЖСК Константин Киричук.

Главное требование закона, который вступает в действие – определиться как управлять имуществом, которое принадлежит всем.
На общих собраниях не только будут выбирать управляющего, но и будут определять ценовую политику и перечень услуг, которые хотят получать. Коммунальные учреждения не исчезнут, но им придется конкурировать с другими компаниями.

Все договоры, которые будут заключаться на управление, они временного действия – 1 год. Если мы увидим, что та контора, которую выбрали не справляется со своими обязанностями, то с ней не продлят договор,
– сказала заместитель председателя Комитета по вопросам жилищно-коммунальных услуг Алена Бабак.

Если жильцы не смогут определиться, кому же доверить обслуживание дома, им помогут органы местного самоуправления. На просьбы людей могут провести конкурс. По словам экспертов среди всех форм управления жильем лучшее – ОСМД. Это юридическое лицо со своим банковским счетом и может рассчитывать на софинансирование. Небольшие же дома могут остаться на самообеспечении: жители будут содержать свое жилье не нанимая управляющего.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Недвижимость Тарифы Реформы ОСМД
Источник: 24 Канал
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