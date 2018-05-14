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Что нужно для силового сценария освобождения оккупированных территорий: мнение дипломата

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Эксперт назвал необходимые компоненты для освобождения ОРДЛО
Эксперт назвал необходимые компоненты для освобождения ОРДЛО / 24 Канал

Заявления руководителей Украины о реинтеграции Донбасса связаны исключительно с внутренней ситуацией – предстоящими президентскими и парламентскими выборами в 2019 году. Особенно, что касается силовых вариантов. Это пиар.

Такое мнение сайту "24" высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По словам дипломата, у нынешней власти Украины вообще нет стратегии в отношении России. О каких тогда отдельных операциях возврата ОРДЛО можно говорить? Не говоря уже о Крыме. По убеждению эксперта, никакого хорватского сценария при этой власти быть не может. Потому что она клептократична и не думает категориями национальных интересов.

Если Украина собирается законно – с точки зрения Конституции и международного права – устава ООН – силой возвращать оккупированные территории, то надо начинать не с провозглашения этих намерений. Кроме того, Порошенко постоянно говорит о безальтернативности мирного урегулирования. Хотя каждый день пророссийские боевики убивают украинских солдат, разрушают наши города, истощают экономику и боевой дух ВСУ,
– замечает Александр Хара.

Как рассказывает эксперт, для победы нужно несколько составляющих. Во-первых, война выигрывается волей к сопротивлению, чтобы нам не навязали волю враждебную. Во-вторых, для большой войны нужна экономика, которая обеспечит финансовыми ресурсами. В-третьих, сплошная поддержка таких действий.

"Социсследование декабря 2017 года центра Разумкова показывает, что 18% украинцев готовы с оружием в руках возвращать территории, а это очень большая цифра. Столько же хотят прекращения любой ценой – то есть капитуляции. Около 49% опрошенных соглашаются на компромиссы, но не те, которых хотят россияне. То есть против отдельного статуса ОРДЛО, внеблокового статуса Украины", – отмечает дипломат.

Следующий шаг, по словам Хары, – готовность ВСУ и всего сектора безопасности к освобождению территорий. Плюс государственный аппарат. А государственный аппарат живет у нас, как в мирное время.

В вопросе освобождения ОРДЛО немало зависит от международных партнеров. У нас союзников нет, хотя руководство государства об этом постоянно говорит. Есть страны, которые относятся к нам благосклонно и помогают. Сомнительно, что они поддержат такой шаг Украины. Особенно ядро ЕС – Германия и Франция, которые являются подписантами так называемых минских соглашений,
– считает Александр Хара.

Поэтому, по его мнению, в лучшем случае Запад отреагирует нейтрально негативно, а, может, и бурно на предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о поэтапном освобождении ОРДЛО. Европейцы не хотят полномасштабного конфликта. Со стороны Авакова это пиар, который не приближает к освобождению ОРДЛО, а политиканство, которое вредит государству.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что работа над планом мероприятий по деоккупации Донецкой и Луганской областей уже начата. И он должен быть готов уже летом этого года. План будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Реинтеграция Донбасса Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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