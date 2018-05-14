Що потрібно для силового сценарію звільнення окупованих територій: думка дипломата

Заяви очільників України про реінтеграцію Донбасу пов’язані винятково з внутрішньою ситуацією – майбутніми президентськими і парламентськими виборами в 2019 році. Особливо, що стосується силових варіантів. Це піар.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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За словами дипломата, в нинішньої влади України взагалі немає стратегії щодо Росії. Про які тоді окремі операції повернення ОРДЛО можна говорити? Не кажучи вже про Крим. На переконання експерта, ніякого хорватського сценарію за цієї влади бути не може. Тому що вона клептократична і не думає категоріями національних інтересів.

Якщо Україна збирається законно – з точки зору Конституції і міжнародного права – статуту ООН – повертати силою окуповані території, то треба починати не з проголошення цих намірів. Крім того, Порошенко постійно говорить про безальтернативність мирного врегулювання. Хоча щодня проросійські бойовики вбивають українських солдат, руйнують наші міста, виснажують економіку і бойовий дух ЗСУ,

– зауважує Олександр Хара.

Як розповідає експерт, для перемоги потрібно кілька складових. По-перше, війна виграється волею до спротиву, щоб нам не нав’язали волю ворожу. По-друге, для великої війни потрібна економіка, яка забезпечить фінансовими ресурсами. По-третє, суцільна підтримка таких дій.

"Соцдослідження грудня 2017 року центру Разумкова показує, що 18% українців готові зі зброєю в руках повертати території, а це дуже велика цифра. Стільки ж хочуть припинення за будь-яку ціну – тобто капітуляція. Близько 49% опитаних погоджуються на компроміси, але не ті, яких хочуть росіяни. Тобто проти окремого статусу ОРДЛО, позаблокового статусу України", – зазначає дипломат.

Наступний крок, за словами Хари, – готовність ЗСУ і всього сектору безпеки до звільнення територій. Плюс державний апарат. А державний апарат живе у нас, як у мирний час.

У питанні звільнення ОРДЛО чимало залежить від міжнародних партнерів. У нас союзників немає, хоча керівництво держави про це постійно говорить. Є країни, які ставляться до нас прихильно і допомагають. Сумнівно, що вони підтримають такий крок України. Особливо ядро ЄС – Німеччина і Франція, які є підписантами так званих мінських угод,

– вважає Олександр Хара.

Тому, на його думку, в кращому випадку Захід відреагує нейтрально негативно, а, може, й бурхливо на пропозицію міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про поетапне звільнення ОРДЛО. Європейці не хочуть повномасштабного конфлікту. З боку Авакова це піар, який не наближає до звільнення ОРДЛО, а політиканство, яке шкодить державі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що роботу над планом заходів з деокупації Донецької та Луганської областей вже розпочато. І він повинен бути готовим вже влітку цього року. План охоплюватиме дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що звільнення непідконтрольної Києву території Донбасу буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил.