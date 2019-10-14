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      Что от Пристайко хотят услышать в Брюсселе: объяснение Могерини

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      Могерини: ЕС ждет от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине
      Могерини: ЕС ждет от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине / коллаж 24 канала

      Глава украинского МИД Вадим Пристайко с официальным визитом посетит Брюссель, где примет участие в Совет Евросоюза по иностранным делам. Представительница ЕС по иностранным делам Могерини подчеркнула, что члены Евросоюза хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине.

      По ее словам, это важно для того, чтобы Европейский Союз и международное сообщество продолжали поддерживать реформы в Украине, сообщает "Укринформ".

      Интересно: Нельзя сказать, что я спешу, – Пристайко об общении с Лавровым

      То, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, очень важно. Так же сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза к Украине,
      – пояснила Могерини.

      Резюмируя, она подчеркнула, что Европейский Союз больше поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет государства.

      Что еще известно о европейском визите Пристайко?

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществит рабочую поездку не только в Брюссель, но и в Люксембург.

      На полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Пристайко примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

      Вместе с тем в Брюсселе глава украинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Евросоюз МИД Украины Федерика Могерини Вадим Пристайко
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