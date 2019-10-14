Что от Пристайко хотят услышать в Брюсселе: объяснение Могерини

Глава украинского МИД Вадим Пристайко с официальным визитом посетит Брюссель, где примет участие в Совет Евросоюза по иностранным делам. Представительница ЕС по иностранным делам Могерини подчеркнула, что члены Евросоюза хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине.

По ее словам, это важно для того, чтобы Европейский Союз и международное сообщество продолжали поддерживать реформы в Украине, сообщает "Укринформ".

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То, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, очень важно. Так же сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза к Украине,

– пояснила Могерини.

Резюмируя, она подчеркнула, что Европейский Союз больше поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет государства.

Что еще известно о европейском визите Пристайко?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществит рабочую поездку не только в Брюссель, но и в Люксембург.

На полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Пристайко примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

Вместе с тем в Брюсселе глава украинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам.