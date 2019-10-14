Що від Пристайка хочуть почути у Брюсселі: пояснення Могеріні

Глава українського МЗС Вадим Пристайко з офіційним візитом відвідає Брюссель, де візьме участь у Ради Євросоюзу у закордонних справах. Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні підкреслила, що члени Євросоюзу хочуть почути від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні.

За її словами, це важливо для того, щоб Європейський Союз та міжнародне співтовариство продовжували підтримувати реформи в Україні, повідомляє "Укрінформ".

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Те, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, дуже важкливо. Так само сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу до України,

– пояснила Могеріні.

Резюмуючи, вона наголосила, що Європейський Союз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність та суверенітет держави.

Що ще відомо про європейський візит Пристайка?

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснить робочу поїздку не лише до Брюсселя, а й до Люксембурга.

На полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі Пристайко візьме участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС".

Натомість у Брюсселі глава українського зовнішньополітичного відомства візьме участь у засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.