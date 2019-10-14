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      Що від Пристайка хочуть почути у Брюсселі: пояснення Могеріні

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      Могеріні: ЄС чекає від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні
      Могеріні: ЄС чекає від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні / колаж 24 каналу

      Глава українського МЗС Вадим Пристайко з офіційним візитом відвідає Брюссель, де візьме участь у Ради Євросоюзу у закордонних справах. Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні підкреслила, що члени Євросоюзу хочуть почути від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні.

      За її словами, це важливо для того, щоб Європейський Союз та міжнародне співтовариство продовжували підтримувати реформи в Україні, повідомляє "Укрінформ".

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      Те, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, дуже важкливо. Так само сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу до України,
      – пояснила Могеріні.

      Резюмуючи, вона наголосила, що Європейський Союз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність та суверенітет держави.

      Що ще відомо про європейський візит Пристайка?

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснить робочу поїздку не лише до Брюсселя, а й до Люксембурга.

      На полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі Пристайко візьме участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС".

      Натомість у Брюсселі глава українського зовнішньополітичного відомства візьме участь у засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Вадим Пристайко Федеріка Могеріні МЗС України Реформи
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