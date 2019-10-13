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      Пристайко здійснить европейский візит до Бельгії та Люксембургу: що він там робитиме

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Соцмережі

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснить робочі візити до Бельгії та Люксмебургу. У їхніх межах український посадовець проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС і високопосадовцями інституцій Євросоюзу.

      У Бельгії Пристайко відвідає столицю королівства Брюссель, а у Люксембурзі – столицю герцогства Люксембург. Його візити сюди заплановано на 14 жовтня, передає пресслужба українського міністерства закордонних справ.

      Цікаво! Чому Україна сідає за стіл перемовин з Росією: пояснення Пристайка

      Так, на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі Пристайко візьме участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС". Очільника МЗС України на захід запросили висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики, віце-президентка Європейської Комісії Федеріка Могеріні, а також міністри закордонних справ країн-членів ЄС.

      На засіданні "Групи друзів України в ЄС" Пристайко має намір поінформувати українських партнерів про:

      – впровадження комплексних реформ в Україні,

      – безпекову ситуацію на Донбасі;

      – стан підготовки до саміту у нормандському форматі.

      Крім того, у Брюсселі глава українського зовнішньополітичного відомства візьме участь у засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах. Ключовою темою цього заходу має стати ситуація на Сході України в контексті російської агресії. Також учасники засідання обговорять зусилля України щодо реалізації мінських угод.

      Які кроки нещодавно зробила Україна щодо імплементації мінських угод 

      1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату.

      Цей документ запропонував у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Метою формули є досягнення миру на Донбасі шляхом пожвавлення мінських угод. У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. А далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. 

      Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Водночас гарант заперечив інформацію, що Україна підписала угоду з бойовиками.

      Зверніть увагу! Там нічого немає, – Пристайко про підсумковий документ нормандського саміту

      Саміт лідерів країн "нормандської четвірки": що наразі відомо 

      Під час 14-годинного пресмарафону, який відбувся 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що, найімовірніше, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться у листопаді. За його словами, уся вина на тому, що захід не відбувався раніше, лежить на Росії. Крім того, український гарант зауважив, що зустріч з господарем Кремля Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі є необхідною, проте її перспектива зараз не обговорюють. 

      Щодо так званого українського Придністров'я, то гарантувати на 100%, що тимчасово окупований Донбас ним не стане, не можна. 

      Загалом які питання підніматиме Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки":

      – розведення військ у Станиці Луганській;

      – обмін полоненими;

      – підтвердження тексту формули Штайнмаєра.

      – відведення військ у Золотому та Петрівському;

      – питання Криму. 

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Вадим Пристайко Бельгія Люксембург Європа Євросоюз
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