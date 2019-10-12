Там нічого немає, – Пристайко про підсумковий документ нормандського саміту

Підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії ще не погоджений. У ньому наразі затвердили лише кроки, які вже вдалось зробити.

Фактично погоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмаєра. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пише Укрінформ.

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Так міністр прокоментував повідомленн я російських ЗМІ про те, що в попередньо погодженому підсумковому документі нормандського саміту немає пункту про передачу Україні контролю над кордоном до виборів.

Він зазначив, що "не знає, яким буде остаточний документ". За словами Пристайка, "погоджений на даний час документ насправді дуже короткий і фактично відзначає лише досягнутий прогрес".

Наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення сполучення в Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі,

– сказав міністр.

Глава МЗС наголосив, що це дозволяє росіянам заявляти про відсутність пункту щодо контролю над кордоном. Водночас Пристайко додав, що там (у документі – 24 канал) "взагалі нічого немає".

Міністр зазначив, що подібних вкидів з боку Росії дуже багато – їх роблять дял того, аби "створити ще більше напруження в Україні". Прикладом цього Пристайко називає заяви ватажки бойовиків після переговорів у Мінську.

Поза сумнівом, це робиться для підбурення населення проти миротворчої політики президента Зеленського,

– переконаний він.

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