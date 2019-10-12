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      Там нічого немає, – Пристайко про підсумковий документ нормандського саміту

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      Підсумковий документ "нормандського саміту" ще не погоджений, – Пристайко
      Підсумковий документ "нормандського саміту" ще не погоджений, – Пристайко / Liga.net

      Підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії ще не погоджений. У ньому наразі затвердили лише кроки, які вже вдалось зробити.

      Фактично погоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмаєра. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пише Укрінформ.

      Знайте більше: Можливо, це остання спроба, – Пристайко про Зеленського і майбутнє Донбасу

      Так міністр прокоментував повідомленн я російських ЗМІ про те, що в попередньо погодженому підсумковому документі нормандського саміту немає пункту про передачу Україні контролю над кордоном до виборів.

      Він зазначив, що "не знає, яким буде остаточний документ". За словами Пристайка, "погоджений на даний час документ насправді дуже короткий і фактично відзначає лише досягнутий прогрес".

      Наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення сполучення в Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі,
      – сказав міністр.

      Глава МЗС наголосив, що це дозволяє росіянам заявляти про відсутність пункту щодо контролю над кордоном. Водночас Пристайко додав, що там (у документі – 24 канал) "взагалі нічого немає".

      Міністр зазначив, що подібних вкидів з боку Росії дуже багато – їх роблять дял того, аби "створити ще більше напруження в Україні". Прикладом цього Пристайко називає заяви ватажки бойовиків після переговорів у Мінську.

      Поза сумнівом, це робиться для підбурення населення проти миротворчої політики президента Зеленського,
      – переконаний він.

      Формула Штайнмаєра: що треба знати

      • Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
      • Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
      • В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
      • Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".
      • Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.
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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко Війна на Донбасі МЗС України Нормандський формат Формула Штайнмаєра
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