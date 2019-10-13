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      Не можна сказати, що я поспішаю, – Пристайко про спілкування з Лавровим

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      Пристайко не бачить потреби в спілкуванні з главою МЗС Росії Лавровим
      Пристайко не бачить потреби в спілкуванні з главою МЗС Росії Лавровим / Колаж 24 каналу

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не бачить особливої потреби в спілкуванні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

      Особистої розмови між ними ще не було, про це Пристайко відповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

      Ще одна заява Пристайка: Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

      При цьому міністр зазначив, що не хоче, аби вона відбулась.

      Ні, цього не сталося. Не можна сказати, що я особливо поспішаю. Напевно, дипломатичні служби для того і є, так воно і насправді, щоб все ж підтримувати канали, але на цьому етапі ми не бачимо потреби в підтримці, у розвитку цього каналу спілкування,
      – сказав він.

      Пристайко наголосив, що взагалі не бере участі в перемовах з Росією, окрім як у нормандському форматі. За його словами, "для цього є переговорні команди", наприклад, у межах мінського процесу.

      "Я особисто не веду перемовин з Російською Федерацією, крім тих випадків, коли як радник президента проводив перемовини в "нормандській четвірці". Я тоді представляв президента. Так само, як і радник президента Російської Федерації Владислав Сурков представляв російську сторону", — додав міністр.

      Що відомо про інші контакти української влади із Москвою?

      Їх небагато. Наприклад, голова Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що кілька разів телефонував до очільника адміністрації Володимира Путіна. Однак поговорити так і не вдалось.

      Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін:

      • Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.
      • Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі.
      • Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.
      • Однак у Кремлі заявили, що між Зеленським та Путіним після обміну полоненими відбулась ще одна телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вадим Пристайко Сергій Лавров МЗС України
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