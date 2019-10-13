Не можна сказати, що я поспішаю, – Пристайко про спілкування з Лавровим

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не бачить особливої потреби в спілкуванні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Особистої розмови між ними ще не було, про це Пристайко відповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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При цьому міністр зазначив, що не хоче, аби вона відбулась.

Ні, цього не сталося. Не можна сказати, що я особливо поспішаю. Напевно, дипломатичні служби для того і є, так воно і насправді, щоб все ж підтримувати канали, але на цьому етапі ми не бачимо потреби в підтримці, у розвитку цього каналу спілкування,

– сказав він.

Пристайко наголосив, що взагалі не бере участі в перемовах з Росією, окрім як у нормандському форматі. За його словами, "для цього є переговорні команди", наприклад, у межах мінського процесу.

"Я особисто не веду перемовин з Російською Федерацією, крім тих випадків, коли як радник президента проводив перемовини в "нормандській четвірці". Я тоді представляв президента. Так само, як і радник президента Російської Федерації Владислав Сурков представляв російську сторону", — додав міністр.

Що відомо про інші контакти української влади із Москвою?

Їх небагато. Наприклад, голова Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що кілька разів телефонував до очільника адміністрації Володимира Путіна. Однак поговорити так і не вдалось.

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