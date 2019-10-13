Нельзя сказать, что я спешу, – Пристайко об общении с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не видит особой потребности в общении с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Личного разговора между ними еще не было, об этом Пристайко ответил в интервью "Радио Свобода".

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При этом министр отметил, что не хочет, чтобы он состоялся.

Нет, этого не произошло. Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все же поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержке, в развитии этого канала общения,

– сказал он.

Пристайко подчеркнул, что вообще не участвует в переговорах с Россией, кроме как в нормандском формате. По его словам, "для этого есть переговорные команды", например, в рамках минского процесса.

"Я лично не веду переговоров с Российской Федерацией, кроме тех случаев, когда как советник президента проводил переговоры в "нормандской четверке". Я тогда представлял президента. Так же, как и советник президента Российской Федерации Владислав Сурков представлял российскую сторону", — добавил министр.

Что известно о других контактах украинской власти с Москвой?

Их немного. Например, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что несколько раз звонил главе администрации Владимиру Путину. Однако поговорить так и не удалось.

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