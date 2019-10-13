Нельзя сказать, что я спешу, – Пристайко об общении с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не видит особой потребности в общении с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Личного разговора между ними еще не было, об этом Пристайко ответил в интервью "Радио Свобода".
Еще одно заявление Пристайко: Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей
При этом министр отметил, что не хочет, чтобы он состоялся.
Нет, этого не произошло. Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все же поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержке, в развитии этого канала общения,
– сказал он.
Пристайко подчеркнул, что вообще не участвует в переговорах с Россией, кроме как в нормандском формате. По его словам, "для этого есть переговорные команды", например, в рамках минского процесса.
"Я лично не веду переговоров с Российской Федерацией, кроме тех случаев, когда как советник президента проводил переговоры в "нормандской четверке". Я тогда представлял президента. Так же, как и советник президента Российской Федерации Владислав Сурков представлял российскую сторону", — добавил министр.
Что известно о других контактах украинской власти с Москвой?
Их немного. Например, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что несколько раз звонил главе администрации Владимиру Путину. Однако поговорить так и не удалось.
Как коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин:
- Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.
- Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате.
- Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировало
украинское МИД.
- Однако в Кремле заявили, что между Зеленским и Путиным после обмена пленными состоялась еще одна телефонная беседа, во время которой они договорились о дальнейших контактах.