10:55
13 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Нельзя сказать, что я спешу, – Пристайко об общении с Лавровым

      101 Читати новину українською
      Пристайко не видит потребности в общении с главой МИД России Лавровым
      Пристайко не видит потребности в общении с главой МИД России Лавровым / Коллаж 24 канала

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не видит особой потребности в общении с главой МИД России Сергеем Лавровым.

      Личного разговора между ними еще не было, об этом Пристайко ответил в интервью "Радио Свобода".

      Еще одно заявление Пристайко: Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей

      При этом министр отметил, что не хочет, чтобы он состоялся.

      Нет, этого не произошло. Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все же поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержке, в развитии этого канала общения,
      – сказал он.

      Пристайко подчеркнул, что вообще не участвует в переговорах с Россией, кроме как в нормандском формате. По его словам, "для этого есть переговорные команды", например, в рамках минского процесса.

      "Я лично не веду переговоров с Российской Федерацией, кроме тех случаев, когда как советник президента проводил переговоры в "нормандской четверке". Я тогда представлял президента. Так же, как и советник президента Российской Федерации Владислав Сурков представлял российскую сторону", — добавил министр.

      Что известно о других контактах украинской власти с Москвой?

      Их немного. Например, глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что несколько раз звонил главе администрации Владимиру Путину. Однако поговорить так и не удалось.

      Как коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин:

      • Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.
      • Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате.
      • Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировало
        украинское МИД.
      • Однако в Кремле заявили, что между Зеленским и Путиным после обмена пленными состоялась еще одна телефонная беседа, во время которой они договорились о дальнейших контактах.
      blog_ava
      Александр Усик – Чазз Уизерспун: онлайн-трансляция боя
      сегодня
      7452
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины МИД Украины Сергей Лавров Вадим Пристайко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      сегодня , 09:01 Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      Ірина Кошанська 2979
      Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      сегодня , 08:40 Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      Світові Медіа 2289
      Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна
      сегодня , 07:29 Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна
      Ігор Саджениця 3983
      Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      12 октября , 22:00 Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 797
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      12 октября , 21:48 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 9554
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук