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      Что ожидает Минюст после "перезагрузки": мнение замминистра

      16 Читати новину українською
      Заседание Минюст
      Заседание Минюст / Фото пресс-службы министерства юстиции

      В Министерстве юстиции Украины сейчас фактически расформировывают территориальные управления и создают новые. Об этом сайту 24 канала рассказала замминистер юстиции Валерия Коломиец.

      Чиновник подчеркивает, что изменение функционала состоится на многих направлениях.

      Объяснения министра Малюська: Возможно ли побороть схемы в Минюсте и для чего кадровые изменения:

      Мы работаем над перезагрузкой системы министерства и территориальных управлений. Фактически их расформировываем и создаем новые. Эти изменения необходимо продумывать, ведь вопрос связан со всем Кабмином,
      – говорит Коломиец.

      По ее убеждению, менять нужно следующее: когда ты начинаешь проводить ревизию деятельности, часто сталкиваешься с тем, что некоторые специалисты дублируют функции друг друга. Кое-где, дублирование работы происходит в различных министерствах. Пример - управление, которое занимается представительством в судах Минюста и КМУ.

      О кадровых изменениях в Министерстве юстиции, смотрите здесь:

      На днях советовалась с премьером, министром юстиции и министром Кабинета министров и предложила им создать единую юридическую службу правительства. Для чего нам разные? Поэтому у меня и возникла идея объединить все отделы и создать одну Юрслужбу правительства. Постараемся и в дальнейшем делать такие вещи,
      – добавляет заместитель министра.

       Мнение эксперта: После сокращения госслужащие должны идти в частный сектор

      Кто такая Валерия Коломиец?
      Заместитель министра юстиции. Ответственное за выполнение рекомендаций Евросоюза по либерализации визового режима, по вопросу реформирования системы адвокатуры и процессуального законодательства. Выполняет обязанности по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ранее работала адвокатом, тренером-модератором по обмену опытом между адвокатами, предоставляющих бесплатную правовую помощь.

      Как перезагрузят Минюст и чего ждать госслужащим – читайте в ближайшее время в эксклюзивном интервью Валерии Коломиец для 24 канала.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Малюська Министерство юстиции Реформы
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