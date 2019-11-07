Що очікує на Мін'юст після "перезавантаження": думка заступниці міністра

У Міністерстві юстиції України зараз фактично розформовують територіальні управління і створюють нові. Про це сайту 24 каналу розповіла замміністерка юстиції Валерія Коломієць.

Чиновниця наголошує, що зміна функціоналу відбудеться на багатьох напрямках.

Пояснення міністра Малюська: Чи можливо побороти схеми в Мін'юсті та для чого кадрові зміни:

Ми працюємо над перезавантаженням системи міністерства і територіальних управлінь. Фактично їх розформовуємо і створюємо нові. Ці зміни необхідно продумувати, адже питання пов'язане з усім Кабміном,

– каже Коломієць.

На її переконання, змінювати потрібно наступне: коли ти починаєш проводити ревізію діяльності, часто стикаєшся з тим, що деякі фахівці дублюють функції один одного. Подекуди, дублювання роботи відбувається в різних міністерствах. Приклад – управління, яке займається представництвом у судах Мін'юсту і КМУ.

Про кадрові зміни в Міністерстві юстиції, дивіться тут:

Днями радилась з прем'єром, міністром юстиції та міністром Кабінету міністрів і запропонувала їм створити єдину юридичну службу уряду. Для чого нам різні? Тому в мене й виникла ідея об'єднати всі відділи і створити одну юрслужбу уряду. Намагатимемось і надалі робити такі речі,

– додає заступниця міністра.

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Хто така Валерія Коломієць? Заступниця міністра юстиції. Відповідальна за виконання рекомендацій Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму, за питання реформування системи адвокатури та процесуального законодавства. Виконує обов’язки щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Раніше працювала адвокатом, тренером-модератором з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу.

Як перезавантажать Мін'юст і чого чекати держслубовцям – читайте найближчим часом у ексклюзивному інтерв'ю Валерії Коломієць для 24 каналу.