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      Что означает запуск белой ракеты боевиками: визит российского депутата к оккупантам

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      Из-за вражеских обстрелов на участке Богдановка–Петровское на неделю отложили разведение войск. Ведь главное условие – семидневная тишина. И хоть ее нарушают именно боевики, они и запускают белую ракету.

      Так российские наемники сигнализируют украинской стороне о готовности к разведению сил на участке Петровское. Правда, еще 30 октября, то есть 6 дней назад, на этом участке боевики запускали автоматные очереди.

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      "Запуск ракеты – это провокация, потому что было договорено о 7 днях тишины. Не мы стреляли, а стреляли они. Это зафиксировано ОБСЕ", – заявил командующий Операции объединенных сил Александр Кравченко.

      Запуск білої ракети
      Запуск белой ракеты

      О том, что разведения 4 ноября не будет из-за обстрелов, сообщал министр обороны Украины. "Действительно, обстрелы были. Поэтому мы ожидаем пересмотра даты разведения, потому что мы ждем 7 дней после окончания обстрелов. Коротко и ясно", – пояснил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

      Андрій Загороднюк
      Андрей Загороднюк

      Показательный пуск белой ракеты со стороны оккупантов – не что иное, как картинка для российских СМИ. Ведь сразу после этого наемники, в своем стиле заявили, что Украина сорвала процесс. В ОБСЕ же призвали стороны все же соблюсти договоренности и обеспечить условия для разведения.

      Заява ОБСЄ
      Заявление ОБСЕ

      Между тем, министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что украинская сторона готова к процедуре, но только после соблюдения всех условий, задекларированных в минских соглашениях. А значит – не раньше 8 ноября и то при условии полной тишины.

      Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения. С этим разведением мы завершим все предпосылки для встречи "нормандской четверки", – рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

      Тем временем на участке Золотое-4 первый этап завершился успешно. Украинские силы отошли на километр. Это же зеркально сделали и оккупационные войска. Сейчас стартовал второй этап разведения.

      "Что включает разминирование территории и демонтаж фортификационных сооружений. Часть Катериновки, попавшая в границы разведения, не будет серой зоной. Это скорее зона безопасности, где после разведения будут работать представители международных гуманитарных и организаций по безопасности. Свои обязанности выполняют представители нацполиции, национальной гвардии и Госпогранслужбы", – заявил командующий Операции объединенных сил Александр Кравченко.

      Правда, здесь не обошлось без провокации. Сразу после ухода войск сторону оккупантов посетил депутат Госдумы Журавлев. Который еще и взялся заявлять, что оккупированные территории не станут украинскими. С его визитом теперь должны разобраться в СБУ.


      Российский депутат Алексей Журавлев

      Что известно о визите Журавлева на Донбасс?

      • Он состоялся 2 ноября, приезд российского политика освещали пропагандистские СМИ, подконтрольные пророссийским боевикам;
      • Основной целью визита российского чиновника якобы было "собственными глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе";
      • Несмотря на то, что в Минобороны говорят: Журавлев ездил в Золотое-5, в сюжете речь идет именно о пункте разведения №2 в районе Золотого;
      • На кадрах видно, как Журавлев за руку здоровается с представителями ОБСЕ.

      Что известно об этом российском депутате?Алексей Журавлев – председатель политической партии "Родина", депутат Госдумы РФ с 21 декабря 2011 года. Был награжден приднестровским орденом дружбы, орденом оккупационной "власти" Крыма "За верность долгу" и медалью "Участнику военной операции в Сирии".

      А между тем, само разведение на трех участках: Станица Луганская, Золотое-4 и Петровское является главным условием для встречи лидеров в нормандском формате. В Москве манипулируют, что уже готовы ко встрече, как только Украина выполнит все условия.

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      Однако Россия выдвигает все новые: требует от Киева подготовить документ, который будет итогом саммита "нормандского квартета". Хотя он должен быть итоговым после встречи, заявил глава МИД Вадим Пристайко.

      Что известно о разведении войск в Золотом?

      • началось оно в 12:00 29 октября и продолжалось 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • 2 ноября Золотое открыли для журналистов;
      • В 12:00 3 ноября началось разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений.

      карта розведення військ
      Как разводят войска на Донбассе/ инфографика 24 канала
       

      blog_ava
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Вадим Пристайко МИД Украины Украина – Россия Новости России
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