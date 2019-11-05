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      Що означає запуск білої ракети бойовиками: візит російького депутата до окупантів

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      Через ворожі обстріли на ділянці Богданівка-Петрівського на тиждень відклали розведення військ. Адже головна умова – семиденна тиша. І хоч її порушують саме бойовики, вони й запускають білу ракету.

      Так російські найманці сигналізують українській стороні про готовність до розведення сил на ділянці Петрівське. Щоправда, ще 30 жовтня, тобто 6 днів тому, на цій ділянці бойовики запускали автоматні черги.

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      "Запуск ракети – це провокація, тому що було домовлено 7 днів тиші. Не ми стріляли, а стріляли вони. Це зафіксовано ОБСЄ", – заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Кравченко.

      Запуск білої ракети
      Запуск білої ракети

      Про те, що розведення 4 листопада не буде через обстріли повідомляв міністр оборони України. "Дійсно, обстріли були. Тому ми очікуємо перегляду дати розведення, тому що ми чекаємо 7 днів від обстрілів. Коротко і ясно", – пояснив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

      Андрій Загороднюк
      Андрій Загороднюк

      Показове пускання білої ракети з боку окупантів – ніщо інше як картинка для російських ЗМІ. Адже одразу після цього найманці, в своєму стилі заявили, що Україна зірвала процес. В ОБСЄ ж закликали сторони таки дотриматись домовленостей і забезпечити умови для розведення.

      Заява ОБСЄ
      Заява ОБСЄ

      Тим часом, міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що українська сторона готова до процедури, але тільки після дотримання всіх умов, задекларованих у Мінських угодах. А значить – не раніше 8 листопада і то за умови повної тиші.

      Як тільки буде досягнутий цей період, ми будемо готові до наступного етапу розведення. З цим розведенням ми завершимо всі передумови для зустрічі "нормандської четвірки", – розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

      Тим часом на ділянці Золоте-4 перший етап завершився успішно. Українські сили відійшли на кілометр. Це ж дзеркально зробили і окупаційні війська. Зараз стартував другий етап розведення.

      "Що включає розмінування території та демонтаж фортифікаційних споруд. Частина Катеринівки, що потрапила у межі розведення не буде сірою зоною. Це швидше зона безпеки, де після розведення працюватимуть представники міжнародних гуманітарних і безпекових організацій. Свої обов'язки виконують представники нацполіції, національної гвардії та Держприкордонслужби", – заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Кравченко.

      Щоправда, тут не обійшлось без провокації. Одразу після відходу військ на бік окупантів завітав депутат Держдуми Журавльов. Який ще й взявся заявляти, що окуповані території не стануть українськими. Із його візитом тепер мають розібратись в СБУ.


      Російський депутат Олексій Журавльов

      Що відомо про візит Журавльова на Донбас?

      • Він відбувся 2 листопада, приїзд російського політика висвітлювали пропагандистські ЗМІ, підконтрольні проросійським бойовикам;
      • Основною ціллю візиту російського чиновника начебто було "власними очима побачити, як виконується абсолютне перемир’я на Донбасі";
      • Попри те, що у Міноборони кажуть: Журавльов їздив у Золоте-5, у сюжеті йдеться саме про пункт розведення №2 в районі Золотого;
      • На кадрах видно, як Журавльов за руку вітається з представниками ОБСЄ.

      Що відомо про цього російського депутата?Олексій Журавльов – голова політичної партії "Родіна", депутат Держдуми РФ з 21 грудня 2011 року. Був нагороджений придністровським орденом дружби, орденом окупаційної "влади" Криму "За вірність обов'язку" і медаллю "Учаснику військової операції в Сирії".

      А тим часом, самі ж розведення на трьох ділянках Станиця Луганська, Золоте-4 та Петрівське є головною умовою для зустрічі лідерів у Нормандському форматі. В Москві маніпулюють, що вже готові до зустрічі, лишень Україна виконає всі умови.

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      Проте Росія висуває все нові: вимагає від Києва підготувати документ, який буде підсумком саміту "нормандського квартету". Хоча він має бути підсумковим після зустрічі, заявив очільник МЗС Вадим Пристайко.

      Що відомо про розведення військ у Золотому?

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та тривало 3 доби;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • 2 листопада Золоте відкрили для журналістів;
      • О 12:00 3 листопада розпочалось розмінування території в зоні розведення і демонтаж фортифікаційних споруд.

      карта розведення військ
      Як розводять війська на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія МЗС України Вадим Пристайко Розведення військ
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