Что планируют в день выборов президента Украины боевики Донбасса

В день голосования за президента Украины, 31 марта, боевики оккупированного Луганска устроят в городе принудительный масштабный митинг. В рамках митинга выступят с концертами российские группы.

Митинг оккупанты устраивают на всех оккупированных территориях Луганщины и сообщили об этом всем бюджетникам, сообщает BBC Украина. На такую себе акцию против украинских выборов созывают учителей, медработников, работников культуры и других.

Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

В лучших традициях России после митинга оккупантов состоится концерт звезд российской эстрады. Специальными гостями из России будут группы "Корни" и "Город 312".

В местных СМИ сепаратистов масштабная рекламная кампания митинга началась еще 25 марта. Жителей оккупированного Луганска приглашают на шествие трудовых коллективов, концерт местных и российских творческих кружков на Театральной площади, а также посмотреть на выступление указанных групп.

Это действо приурочили к празднику "русской донбасской весны". Хотя бюджетники утверждают, что это будет акция против выборов президента Украины.

Автор материала не встретил в Луганске людей, которые бы хотели принять участие в выборах президента Украины. Вероятно, желающие уже давно пересекли линию разграничения и находятся на свободных территориях Украины.