20:42
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
      Вєсті Кремля
      20:33, сегодня
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Что планируют в день выборов президента Украины боевики Донбасса

      55 Читати новину українською
      День выборов президента Украины 2019 в Донбассе - что планируют боевики
      На оккупированном Донбассе в день выборов президента Украины сепаратисты проведут митинг и концерт / Regnum.ru

      В день голосования за президента Украины, 31 марта, боевики оккупированного Луганска устроят в городе принудительный масштабный митинг. В рамках митинга выступят с концертами российские группы.

      Митинг оккупанты устраивают на всех оккупированных территориях Луганщины и сообщили об этом всем бюджетникам, сообщает BBC Украина. На такую себе акцию против украинских выборов созывают учителей, медработников, работников культуры и других.

      Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

      В лучших традициях России после митинга оккупантов состоится концерт звезд российской эстрады. Специальными гостями из России будут группы "Корни" и "Город 312".

      В местных СМИ сепаратистов масштабная рекламная кампания митинга началась еще 25 марта. Жителей оккупированного Луганска приглашают на шествие трудовых коллективов, концерт местных и российских творческих кружков на Театральной площади, а также посмотреть на выступление указанных групп.

      Это действо приурочили к празднику "русской донбасской весны". Хотя бюджетники утверждают, что это будет акция против выборов президента Украины.

      Автор материала не встретил в Луганске людей, которые бы хотели принять участие в выборах президента Украины. Вероятно, желающие уже давно пересекли линию разграничения и находятся на свободных территориях Украины.

      вибори президента України 31 березня

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на март 2019: интересные советы
      сегодня
      15270
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины День виборов Выборы Президента 2019 Новости Луганска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сегодня , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 28
      Фукс, Гладковский и все-все-все. Схемы олигарха оказались частью афер в "Укроборонпроме"
      сегодня , 19:12 Фукс, Гладковский и все-все-все. Схемы олигарха оказались частью афер в "Укроборонпроме"
      144
      Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      сегодня , 19:01 Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      Світлана Попова 271
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сегодня , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 429
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сегодня , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 442
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Разрыв дипотношений с Россией: Винник не вносил такую поправку в законопроект по Донбассу
       8 ноября 2017 , 11:23
      Главные новости футбола 12 октября: Украина U-21 одолела Шотландию, Хорватия разошлась миром с Англией в Лиге наций
       13 октября 2018 , 07:00
      Один из лучших спортивных директоров мира остался без работы – он хотел подписать хавбека сборной Украины
       9 марта , 13:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук