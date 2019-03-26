20:05
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Що планують у день виборів президента України бойовики Донбасу

      27
      На окупованому Донбасі у день виборів президента України сепаратисти проведуть мітинг і концерт
      На окупованому Донбасі у день виборів президента України сепаратисти проведуть мітинг і концерт / Regnum.ru

      У день голосування за президента України, 31 березня, бойовики окупованого Луганська влаштують у місті примусовий масштабний мітинг. У межах мітингу виступлять з концертами російські музичні гурти.

      Мітинг окупанти влаштовують на всіх окупованих захоплених територіях Луганщини і повідомили про це всім бюджетникам, повідомляє BBC Україна. На таку собі акцію проти українських виборів скликають вчителів, медпрацівників, працівників культури інших.

      Читайте також: Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти

      У кращих традиціях Росії після мітингу окупантів відбудеться концерт зірок російської естради. Спеціальними гостями з Росії будуть гурти "Корні" та "Город 312".

      У місцевих ЗМІ сепаратистів масштабна рекламна кампанія мітингу почалася ще 25 березня. Жителів окупованого Луганська запрошують на ходу трудових колективів, концерт місцевих і російських творчих гуртків на Театральній площі, а також подивитися на виступ вказаних груп.

      Це дійство приурочили до свята "руської донбаської весни". Хоча бюджетники стверджують, що це буде акція проти виборів президента України.

      Автор матеріалу не зустрів у Луганську людей, які б хотіли взяти участь у виборах президента України. Ймовірно, охочі вже давно перетнули лінію розмежування і перебувають на вільних територіях України.

      вибори президента України 31 березня

      blog_ava
      Що відчувають люди під час смерті
      сьогодні
      8246
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 День виборів Війна на Донбасі Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сьогодні , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 20
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      сьогодні , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 836
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сьогодні , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 327
      Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 18:49 Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      373
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сьогодні , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 1194
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук