Що планують у день виборів президента України бойовики Донбасу

У день голосування за президента України, 31 березня, бойовики окупованого Луганська влаштують у місті примусовий масштабний мітинг. У межах мітингу виступлять з концертами російські музичні гурти.

Мітинг окупанти влаштовують на всіх окупованих захоплених територіях Луганщини і повідомили про це всім бюджетникам, повідомляє BBC Україна. На таку собі акцію проти українських виборів скликають вчителів, медпрацівників, працівників культури інших.

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У кращих традиціях Росії після мітингу окупантів відбудеться концерт зірок російської естради. Спеціальними гостями з Росії будуть гурти "Корні" та "Город 312".

У місцевих ЗМІ сепаратистів масштабна рекламна кампанія мітингу почалася ще 25 березня. Жителів окупованого Луганська запрошують на ходу трудових колективів, концерт місцевих і російських творчих гуртків на Театральній площі, а також подивитися на виступ вказаних груп.

Це дійство приурочили до свята "руської донбаської весни". Хоча бюджетники стверджують, що це буде акція проти виборів президента України.

Автор матеріалу не зустрів у Луганську людей, які б хотіли взяти участь у виборах президента України. Ймовірно, охочі вже давно перетнули лінію розмежування і перебувають на вільних територіях України.