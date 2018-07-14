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Что по мнению украинцев следует делать с Донбассом

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АТО продлится считанные часы – обещал Порошенко. Вернем Крым и Донбасс – обещали Ляшко, Тимошенко, Турчинов и другие влиятельные лица. Но реальных шагов никто не делает, потому что это не выгодно. Обычные граждане Украины уже устали от обещаний. Именно об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.

Каждый третий украинец высказался за прекращение военных действий на Донбассе.

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24% высказались за предоставление оккупированным территориям самостоятельности или федеративного статуса региона в составе Украины.

Вєсті

Четверть украинцев высказались за независимость или федеративность Донбасса

За продолжение военных действий – 21% опрошенных. Каждый десятый украинец предлагает полностью отделить эту территорию от Украины.

Каждый десятый гражданин Украины готов отказаться от оккупированных территорий

17% убеждены, что минские переговоры следует прекратить, а посмотреть и переподписать эти соглашения желают 33% граждан.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".

Теги: Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 канал
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