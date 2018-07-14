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Телеканал новин 24 Новини Цифра

Що на думку українців слід робити з Донбасом

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АТО триватиме лічені години – обіцяв Порошенко. Повернемо Крим і Донбас – обіцяли Ляшко, Тимошенко, Турчинов та інші впливові особи. Але реальних кроків ніхто не робить, бо це не вигідно. Звичайні громадяни України вже стомились від обіцянок. Саме про це свідчать опитування громадської думки.

Кожен третій українець висловився за припинення військових дій на Донбасі.

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24% висловилися за надання окупованим територіям самостійності або федеративного статусу регіону у складі України.

Вєсті
Чверть українців висловились за самостійність або федеративність Донбасу

За продовження військових дій – 21% опитаних. Кожен десятий українець пропонує повністю відділити цю територію від України.


Кожен десятий громадянин України готовий відмовитись від окупованих територій

17% переконані, що мінські перемовини треба припинити, а переглянути і перепідписати ці угоди бажають 33% громадян. 

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 канал
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