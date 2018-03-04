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Что происходит под Радой после разгона активистов: видео

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Штурм палаточного городка под Радой 3 марта
Штурм палаточного городка под Радой 3 марта / Соцсети

Накануне активисты бурно обсуждали в соцсетях, что 4 марта вновь выйдут под стены Верховной Рады, где разогнали палаточный городок.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Однако тысячи протестующих не пришли к зданию парламента, как грозились раньше.

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Все, что напоминает о "городе свободных людей", который демонтировали правоохранители, – это остатки палаток и мусора.

Проезд по улице Грушевского открыли, а полицейских вокруг Рады уже почти нет.

К слову, Генпрокуратура проверит, не перестарались ли правоохранители при штурме палаточного городка. Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими возле Верховной Рады. Кроме того, проверят и вероятность умышленного препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, утром 3 марта правоохранители пришли в палаточный городок, который уже несколько месяцев подряд стоял под стенами Верховной Рады. По официальной версии силовиков, они пришли, чтобы провести следственные действия по решению суда. Однако "следственные действия" превратились в столкновения с митингующими и разгон самого палаточного городка.

Штурм лагеря произошел примерно в 7 утра. В полиции заявили, что на месте они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы и "коктейли Молотова". Было задержано более ста человек. Их доставили в несколько райотделов Киева, позже их стали отпускать. По данным полиции, в результате утренних столкновений под Радой пострадал всего 20 человек, среди которых и семь правоохранителей.

Теги: Новости политики Новости Украины столкновения Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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