В МВД прокомментировали, почему задержанных под Радой держали на коленях в снегу

В субботу, 3 марта, полиция провела "зачистку" палаточного городка под стенами Верховной Рады. Произошли столкновения, в результате чего были задержаны более сотни человек, которых доставили в два отдела полиции.

После столкновений стало известно про 7 пострадавших правоохранителей. В "Рухе вызволення" сообщили про 10 травмированных участников митинга, у которых зафиксированы различные травмы.

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Возмущение вызвало фото, на котором правоохранители держат на коленях задержанных в снегу.

"Я не могу воспринимать эти фото, где людей держат на коленях (о ком бы ни шла речь) ... Задерживать правонарушителей с применением силы – это понятно и это право полиции. Задерживать и унижать – это неправильно и также перечеркивает справедливые действия полиции", – заявила по этому поводу заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Значительно резче отреагировал нардеп Мустафа Найем, который пообещал проведение парламентского спецрасследования по этому поводу.

"Я извиняюсь, а вот это зачем? Это где в инструкциях прописано – ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за воротник как скот?! И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полиции? Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это не джунгли, а страна, общество и органы власти", – заявил Мустафа Найем.

На эти действия правоохранителей отреагировали в Министерстве внутренних дел.

"Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт это – никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля", – заявил представитель МВД Артем Шевченко.

При этом, по словам Артема Шевченко, степень жесткости действий полиции не была чрезмерной "учитывая опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, имеющуюся оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесла жизни гвардейцев".