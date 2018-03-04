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У МВС прокоментували, чому затриманих під Радою тримали на колінах в снігу

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Затримані під Радою активісти
Затримані під Радою активісти

У суботу, 3 березня, поліція провела "зачистку" наметового містечка під стінами Верховної Ради. Сталися сутички, через що було затримано понад сотню осіб, яких доставили до двох відділів поліції.

Після сутичок стало відомо про 7 постраждалих правоохоронців. У "Русі визволення" повідомили про 10 травмованих учасників мітингу, в яких зафіксовані різноманітні травми.

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Обурення викликало фото, на якому правоохоронці тримають на колінах затриманих у снігу.

"Я не можу сприймати ці фото, де людей тримають на колінах (про кого б не йшлося)... Затримувати правопорушників із застосуванням сили – це зрозуміло й це право поліції. Затримувати і принижувати – це неправильно й також перекреслює справедливі дії поліції", – заявила з цього приводу заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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Значно різкіше відреагував нардеп Мустафа Найєм, який пообіцяв проведення парламентського спецрозслідування з цього приводу.

"Я перепрошую, а ось це навіщо? Це в яких інструкціях прописано – ставити затриманих на коліна і позувати на камери, тримаючи людей за комір як худобу ?! І як після цього ми хочемо, щоб люди ставилися до поліції? Ні, я розумію, що була злість за побитих поліцейських; розумію і засуджую атаки на патрульних, але це ж не джунглі, а країна, суспільство і органи влади", – заявив Мустафа Найєм.

На ці дії правоохоронців відреагували у Міністерстві внутрішніх справ.

"Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це - ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого у підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього. Саме тому, щоб не тримати на холодній погоді затриманих лежачи на снігу обличчям вниз, було обрано такий спосіб контролю", – заявив речник МВС Артем Шевченко.

При цьому, за словами Артема Шевченка, ступінь жорсткості дій поліції не була надмірною "враховуючи досвід постійних сутичок, спровокованих мітингарями, їхню налаштованість на агресію, наявну оперативну інформацію про можливу наявність зброї (яка підтвердилася під час обшуків) і трагічний досвід 31 серпня 2015 року, коли під ВР граната забрала життя гвардійців".

Теги: Новини України Новини політики Поліція Сутички Верховна Рада Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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