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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що відбувається під Радою після розгону активістів: відео

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Штурм наметового містечка під Радою 3 березня
Штурм наметового містечка під Радою 3 березня / Соцмережі

Напередодні активісти бурхливо обговорювали у соцмережах, що 4 березня знову вийдуть під стіни Верховної Ради, де розігнали наметове містечко.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Проте тисячі протестувальників не прийшли до будівлі парламенту, як грозилися раніше.

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Все, що нагадує про "місто вільних людей", яке демонтували правоохоронці, – це залишки наметів та сміття.

Проїзд вулицею Грушевського відкрили, а поліцейських навколо Ради вже майже немає.

До слова, Генпрокуратура перевірить, чи не перестаралися правоохоронці при штурмі наметового містечка. Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими біля Верховної Ради. Окрім того, перевірять і ймовірність умисного перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Нагадаємо, вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка, що вже кілька місяців поспіль стояло під стінами Верховної Ради. За офіційною версією силовиків, вони прийшли, щоб провести слідчі дії за рішенням суду. Однак "слідчі дії" перетворились на сутички з мітингувальниками та розгін самого наметового містечка.

Штурм табору стався приблизно о 7 ранку. У поліції заявили, що на місці вони виявили 9 гранат РГД-5, запали та "коктейлі Молотова". Було затримано понад сто осіб. Їх доставили до кількох райвідділків Києва, пізніше їх почали відпускати. За даними поліції, внаслідок ранкових сутичок під Радою постраждало загалом 20 осіб, серед яких і семеро правоохоронців.

Теги: Новини політики Новини України Сутички Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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