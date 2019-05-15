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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Что происходит в Конституционном суде и повлияет ли это на инаугурацию

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      Конституционный суд в разгар баталий вокруг даты инаугурации президента вдруг остался без председателя. Судьи проголосовали за увольнение своего главы Станислава Шевчука. Но не успели разгореться страсти вокруг того, что теперь некому будет привести к присяге новоизбранного президента – как суд получил нового председателя.

      15 мая состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти.

      Читайте также: Не имеет морального права быть судьей, – Шаповал о новом председателе Конституционного суда

      Недоверие главе суда выразили 12 из 18 его коллег. Комиссия нашла в его работе дисциплинарные проступки и пренебрежение обязанностями. С начала года председатель Конституционного суда попал сразу в несколько скандальных историй.

      святослав шевчук конституційний суд
      Экс-голова Конституционного суда Станислав Шевчук

      Именно ему вменяют ответственность за отмену Судом статьи о незаконном обогащении. А несколько судей обвиняли Шевчука в нарушении закона.

      Шевчук запугал часть судей, которые боялись, что к ним придут и будут их "жечь". Когда они увидели, какое возмущение вызывают идеи отменить е-декларирование, люстрацию. Когда они увидели реакцию людей на отмену незаконного обогащения, то они поняли, что Шевчук ведет их в бездну и они просто из инстинкта самосохранения остановились,
      – сказал народный депутат Егор Соболев.

      Зато сам Шевчук утверждает, что за его увольнением стоит действующий президент Петр Порошенко и грозится пойти в суд. В обществе новость об увольнении главы Конституционного суда на фоне перипетий с инаугурацией новоизбранного президента вызвала обеспокоенность. Ведь именно его глава приводит к присяге победителя президентских выборов. Впрочем юристы называют такие опасения абсурдными.

      Всегда есть лицо, которое по закону, выполняет полномочия главы Конституционного суда и выполнить здесь церимониальную функцию-приведение президента к присяге,
      – отметил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

      К тому же бывшему главе мигом нашли замену - в его кресло села Наталья Шаптала. Это одна из тех судей, которые в 2010 году вынесли скандальное решение о возобновлении действия Конституции в редакции 1996 года, которое позволило экс-президенту Виктору Януковичу фактически узурпировать власть.

      наталія шаптала
      Новая председатель Конституционного суда Наталья Шаптала

      "Это одна из судей, которая должна была быть уволена в 2014 году, по рекомендации постановления Верховной Рады, на основании нарушения присяги, потому что она проголосовала за неконституционное решение изменить Конституцию 2010 года", – рассказала эксперт Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко.

      Судье Шаптале 60 лет, она из Донецка. Образование получила в России. В Конституционный суд ее назначили, когда Янукович стал президентом. Антикоррупционщики говорят, что именно она является докладчиком по делу об отмене люстрации. И вслед за незаконным обогащением, Конституционный суд может отменить люстрацию и электронное декларирование.

      Больше о новой главе Конституционного суда Наталии Шапталу - читайте здесь.

      Впрочем в кресле новый председатель задержится лишь на 4 месяца. В сентябре срок ее пребывания на посту истекает. И Суд должен получить нового руководителя.

      Член Общественного совета добропорядочности рассказала про новую главу Конституционного суда:

       

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Судьи Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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