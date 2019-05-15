Нет морального права быть судьей, – Шаповал о новом председателе Конституционного суда

Отстранение от должности председателя Конституционного суда Станислава Шевчука перед инаугурацией нового президента Украины вызывает политические подозрения.

Такое мнение озвучил судья Конституционного суда 1996-2005 годов Владимир Шаповал в прямом эфире 24 канала.

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"Тот факт, что уволили именно сейчас, вызывает политические подозрения. Станислав Шевчук сам заявил, что против него выступил пока действующий президент. Я бы не хотел это комментировать, потому что мне это не известно", – пояснил Шаповал.

По его словам, Шевчук сделал много ошибок, в частности, он занялся политикой, а это не правильно как для председателя Конституционного суда.

Почему отстранили главу КСУ Станислава Шевчука?

Станислава Шевчука уволили с должности председателя и судьи Конституционного суда из-за того, что он совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и системно пренебрегал обязанностями. Большинство судей КС выразили недоверие Станиславу Шевчуку без его присутствия. Перед этим Шевчук выступил против рассмотрения заключения Комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений со своей стороны.



Шевчук предложил судьям рассмотреть конституционность закона "Об очистке власти". Но судьи не поддержали такое предложение и председатель КС покинул заседание. Шевчук назвал свое увольнение с должности "антиконституционным переворотом" и планирует обратиться в суд и правоохранительные органы.



Новой главой Конституционного суда судьи выбрали Наталью Шапталу. Она является специалисткой в ​​области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам.

О новом председателе КСУ

Шаповал отметил, что не согласен с избранием нового главы Конституционного суда Украины.

Для меня совершенно не неприемлемо, что председателем суда, которому я отдал девять лет своей служебной жизни, выбрали эту даму, которая, по моему глубокому убеждению, не имеет морального права быть судьей Конституционного суда,

– заявил судья.

Он вспомнил, что в конце февраля 2014 года после событий на Майдане Шаптала была одной из судей, которая должна была быть уволенной по рекомендации постановления Верховной Рады Украины на основании нарушения присяги. Она проголосовала за неконституционное решение об изменении Конституции Украины в октябре 2010 года.

Нет необходимости доказывать, что дама, которая сейчас выбрана председателем Конституционного суда голосовала за это решение. Еще тогда, я помню, были специально предназначены несколько судей Конституционного суда в сентябре 2010 года для голосования за соответствующее решение в октябре,

– вспомнил бывший председатель Конституционного суда.

Что известно о Наталье Шапталу – подробнее читайте в материале 24 канала

Повлияет ли отстранение председателя КСУ на инаугурацию Зеленского

"Совсем не повлияет. Я думаю, что новоизбранный руководитель будет на процедуре присяги будущего президента. Никаких здесь проблем быть не может. Здесь вопрос морально-этический, насколько комфортно новоизбранный президент будет чувствовать себя, когда ему символы власти будет вручать человек, который является скомпрометированным", – заявил Владимир Шаповал.

Когда Зеленский официально станет президентом?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Соответственно, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату может определить Верховная Рада.



В Верховной Раде уже зарегистрировали несколько постановлений о дате инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и депутат от БПП Сергей Каплин предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая и 26 мая, нардепы Андрей Тетерев, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак, Алексей Мушак – 28 мая, а еще один член БПП Александр Сугоняко – 1 июня.



Инаугурация Владимира Зеленского