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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Не має морального права бути суддею, – Шаповал про нову голову Конституційного суду

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      Відсторонення від посади голови Конституційного суду Станіслава Шевчука перед інавгурацією нового президента України викликає політичні підозри.

      Таку думку озвучив суддя Конституційного суду 1996-2005 років Володимир Шаповал у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Той факт, що звільнили саме зараз викликає політичні підозри. Станіслав Шевчук сам заявив, що проти нього виступив наразі чинний президент. Я б не хотів цього коментувати, бо мені це не відомо", – пояснив Шаповал.

      За його словами, Шевчук зробив багато помилок, зокрема, він зайнявся політикою, а це не правильно як для голови Конституційного суду.

      Чому відсторонили голову КСУ Станіслава Шевчука?Станіслава Шевчука звільнили з посади голови та судді Конституційного суду через те, що він скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо і системно нехтував обов'язками. Більшість суддів КС висловили недовіру Станіславу Шевчуку без його присутності. Перед цим Шевчук виступив проти розгляду висновку Комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень зі свого боку.

      Шевчук запропонував суддям розглянути конституційність закону "Про очищення влади". Але судді не підтримали таку пропозицію і голова КС покинув засідання. Шевчук назвав своє звільнення з посади "антиконституційним переворотом" і планує звернутися до суду і правоохоронних органів.

      Новою головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу. Вона є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.

      Про нову голову КСУ

      Шаповал наголосив, що не погоджується з обранням нової голови Конституційного суду України судді Наталію Шапталу.

      Для мене абсолютно неприйнятно, що головою суду, якому я віддав дев'ять років свого службового життя, обрали цю пані, яка, на моє глибоке переконання, немає морального права бути суддею Конституційного суду, 
      – заявив суддя.

      Він пригадав, що вкінці лютого 2014 року після подій на Майдані Шаптала була однією із суддів, яка мала бути звільнена за рекомендацією постанови Верховної Ради України на підставі порушення присяги. Вона проголосувала за неконституційне рішення про зміну Конституції України у жовтні 2010 року.

      Нема потреби доводити, що пані, яка зараз обрана головою Конституційного суду голосувала за це рішення. Ще тоді, я пам'ятаю, були спеціально призначені кілька судів Конституційного суду у вересні 2010 року для голосування за відповідне рішення у жовтні,
      – пригадав колишній голова Конституційного суду.

      Що відомо про Наталію Шапталу – детальніше читайте у матеріалі 24 каналу

      Чи вплине відсторонення голови КСУ на інавгурацію Зеленського

      "Аж ніяк не вплине. Я думаю, що новообрана керівниця буде на процедурі складання присяги майбутнього президента. Ніяких тут проблем не може бути. Тут питання морально-етичне, наскільки комфортно новообраний президент почуватиме себе, коли йому символи влади буде вручати людина, яка є скомпрометованою", – заявив Володимир Шаповал.

      Коли Зеленський офіційно стане президентом?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату може визначити Верховна Рада.

      У Верховній Раді вже зареєстрували кілька постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та депутат від БПП Сергій Каплін пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня і 26 травня, нардепи Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль, Остап Єднак, Олексій Мушак – 28 травня, а ще один член БПП Олександр Сугоняко – 1 червня.

      зеленський інавгурація
      Інавгурація Володимира Зеленського

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      Теги: Новини України Конституційний суд Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Судді
      Джерело: 24 канал
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