Що відбувається у Конституційному суді і чи вплине це на інавгурацію

Конституційний суд у розпал баталій навколо дати інавгурації президента раптом лишився без голови. Судді проголосували за звільнення свого очільника Станіслава Шевчука. Але не встигли розгорітися пристрасті навколо того, що тепер нікому буде привести до присяги новообраного президента – як суд отримав нового голову.

15 травня відбувся антиконституційний переворот у Конституційному Суді України і захоплення державної влади.

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Недовіру очільнику суду висловили 12 з 18 його колег. Комісія знайшла в його роботі дисциплінарні проступки та нехтування обов'язками. З початку року голова Конституційного суду потрапив одразу в кілька скандальних історій.



Екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук

Саме йому закидають відповідальність за скасування Судом статті про незаконне збагачення. А кілька суддів звинувачували Шевчука в порушенні закону.

Шевчук залякав частину суддів, які боялися, що знову до них прийдуть і будуть їх "палити". Коли вони побачили, яке обурення викликають ідеї скасувати е-декларування, люстрацію. Коли вони побачили реакцію людей на скасування незаконного збагачення, то вони зрозуміли, що Шевчук веде їх в безодню і вони просто через інстинкт самозбереження зупинилися,

– сказав народний депутат Єгор Соболєв.

Натомість сам Шевчук переконує, що за його звільненням стоїть діючий президент Петро Порошенко і погрожує піти до суду. В суспільстві новина про звільнення голови Конституційного суду на тлі перипетій з інавгурацією новообраного президента викликали занепокоєння. Адже саме його голова приводить до присяги переможця президентських виборів. Втім правники називають такі побоювання абсурднимими.

Завжди є особа, яка згідно з законом, виконує повноваження глави Конституційного суду і виконати тут церимоніальну функцію – приведення президента до присяги,

– зазначив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

До того ж колишньому голові миттю знайшли заміну – в його крісло сіла Наталія Шаптала. Це одна з тих суддів, які в 2010 році винесли скандальне рішення про відновлення дії Конституції в редакції 1996 року, яке дозволило екс-президенту Віктору Януковичу фактично узурпувати владу.



Нова голова Конституційного суду Наталія Шаптала

"Це одна з суддів, яка мала би бути звільнена в 2014 році, за рекомендацією постанови Верховної Ради, на підставі порушення присяги, через те що вона проголосувала за неконституційне рішення змінити Конституцію 2010 року", – розповіла експерт Реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко.

Судді Шапталі 60 років, вона з Донецька. Освіту отримала в Росії. В Конституційний суд її призначили, коли Янукович став президентом. Антикорупційники кажуть, що саме вона є доповідачем у справі про скасування люстрації. І слідом за незаконним збагаченням, Конституційний суд може скасувати люстрацію та електронне декларування.

Більше про нову голову Конституційного суду Наталію Шапталу – читайте тут.

Втім в кріслі нова голова затримається лише на 4 місяці. У вересні термін її перебування на посаді спливає. І Суд має отримати нового очільника.

Членкиня Громадської ради доброчесності розповіла про нову голову Конституційного суду: