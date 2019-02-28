Что Путин готовит для Европы: объяснение американских политологов

Россия стремится любой ценой расширить свое влияние и подорвать власть на европейском континенте. Для этого Кремль использует широкий спектр методов – политических, экономических, дипломатических, разведывательных и военных.

С одной стороны, действия России являются продуманными и сложными, пишут американские политологи Рафаэль Коэн и Эндрю Радин в Warontherocks.

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Тактика Кремля предусматривает использование различных наборов инструментов в зависимости от местных условий. С другой стороны, в большинстве стран Европы результаты этих действий нельзя назвать успешными.

При этом политологи отмечают, что потенциальная сфера влияния Москвы охватывает континент Европы от Швеции до Италии и от Испании до Молдовы.

Москва может обратиться к населению российских и советских мигрантов и их детей в Эстонии и Латвии. Кремль может также обострить этнический конфликт на Балканах, обучая военизированные формирования в Боснии. В случае потребности России удастся также посеять раздор среди венгерского меньшинства в Румынии,

– пишет издание.

Однако авторы отмечают, что наибольшее влияние Кремля ощутимо на постсоветском пространстве. Особенно Россия стремится вмешаться в те страны, что расположены за пределами Европейского Союза, а также в государствах Центральной Азии.

При этом политологи пишут, что поддержка правого популизма увеличилась по всему континенту из-за всеобщего разочарования в Европейском Союзе. Однако некоторые правительства, например, в Польше могут скептически относиться к Европейскому союзу, но они никогда не станут на поддержку Москвы.

Издание отмечает, что Россия сейчас использует мягкую стратегию. К примеру, в Москве не надеются, что НАТО и Евросоюз подорвет поддержка любой крайне правой партии во Франции или Венгрии.

Там ожидают, что эти меры в сочетании с другими действиями или случайными обстоятельствами создадут возможности, которые Москва сможет использовать впоследствии.

В ответ на противодействия враждебным силам России Соединенные Штаты и их европейские союзники в первую очередь должны устранить свои слабые места. Необходимо работать над укреплением верховенства закона, снижением этнической напряженности, повышением кибербезопасности и созданием устойчивости к информационным кампаниям.

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Так, политические и экономические рычаги Европейского союза и США вполне могут быть настолько важными для сдерживания России, как и военные инструменты НАТО.