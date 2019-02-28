Що Росія готує для Європи: пояснення американських політологів

Росія прагне будь-якою ціною розширити свій вплив та підірвати владу на європейському континенті. Для цього Кремль використовує широкий спектр методів – політичних, економічних, дипломатичних, розвідувальних та військових.

З одного боку, дії Росії є продуманими і складними, пишуть американські політологи Рафаель Коен та Ендрю Радін у Warontherocks.

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Тактика Кремля передбачає використання різних наборів інструментів в залежності від місцевих умов. З іншого боку, в більшості країн Європи результати цих дій не можна назвати успішними.

При цьому політологи зазначає, що потенційна сфера впливу Москви охоплює континент Європи від Швеції до Італії і від Іспанії до Молдови.

Москва може звернутися до населення російських та радянських мігрантів і їхніх дітей в Естонії та Латвії. Кремль може також загострити етнічний конфлікт на Балканах, навчаючи воєнізовані формування в Боснії. У разі потреби Росії вдасться також посіяти розбрат серед угорської меншини в Румунії,

– пише видання.

Однак автори наголошують, що найбільше вплив Кремля відчутний на пострадянському просторі. Особливо Росія прагне втрутитись у ті країни, що розташовані за межами Європейського Союзу, а також в державах Центральної Азії.

При цьому політологи пишуть, що підтримка правого популізму збільшилась по всьому континенту через загальне розчарування в Європейському Союзі. Однак деякі уряди, наприклад, в Польщі можуть скептично ставитися до Європейського союзу, але вони ніколи не стануть на підтримку Москви.

Видання зазначає, що Росія зараз використовує м'яку стратегію. До прикладу, у Москві не сподіваються, що НАТО та Євросоюз підірве підтримка будь-якої вкрай правої партії у Франції чи Угорщині.

Там очікують, що ці заходи у поєднанні з іншими діями або випадковими обставинами створять можливості, які Москва зможе використати згодом.

У відповідь на протидії ворожим силам Росії Сполучені Штати і їхні європейські союзники найперше повинні усунути власні слабкі місця. Необхідно працювати над зміцненням верховенства закону, зниженням етнічної напруженості, підвищенням кібербезпеки та створення стійкості до інформаційниї кампаній.

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Так, політичні та економічні важелі Європейського союзу і США цілком можуть бути настільки важливими для стримування Росії, як і військові інструменти НАТО.