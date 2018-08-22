Что стало главным достижением и самым большим провалом Украины за 27 лет

Наибольшим достижением Украины является то, что со времени провозглашения независимости в 1991 году, она существует как суверенное государство, а самым большим провалом - бедность граждан в стране.

Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук во время чата на "Главреде".

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По его словам, украинское государство преодолевает трудности и развивается, а не стоит на месте, хотя иногда движется не вперед, а назад.

Достижением является то, что уже 27 лет Украина живет как независимое государство, несмотря на все оракульства (часто мы слышали, что Украина не выживет, погибнет) ... Самый большой провал – это бедность людей,

– отметил Кравчук.

Бывший президент отметил, что часто сам ходит на рынок, где видит в какой сложной ситуации сейчас живут украинцы.

"Бывает вижу, как бабушка покупает хлеб и нет денег, чтобы купить четвертинку хлеба. Четвертинку! Я уже не говорю о том, что более 60% людей сегодня не могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Такая ситуация всегда наполнена возможностью проблем, выступлений, протестов, революционных бунтов. Это самый большой наш провал", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее первый Президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может остановить войну на Донбассе, но для этого нужно время. В то же время, для разрешения конфликта на Востоке должны быть три участника диалога – Украина, Россия и представители Запада.