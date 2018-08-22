Що стало головним досягненням і найбільшим провалом України за 27 років

Найбільшим досягненням України є те, що з часу проголошення незалежності у 1991 році, вона існує як суверенна держава, а найбільшим провалом – бідність громадян в країні.

Про це заявив перший Президент України Леонід Кравчук під час чату на "Главреді".

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За його словами, українська держава долає труднощі і розвивається, а не стоїть на місці, хоч іноді рухається не вперед, а назад.

Найбільшим досягненням є те, що вже 27 років Україна живе як незалежна держава, незважаючи на всі оракульства (часто ми чули, що Україна не виживе, загине)... Найбільший провал – це бідність людей,

– наголосив Кравчук.

Колишній президент зазначив, що часто сам ходить на ринок, де бачить у якій складній ситуації наразі живуть українці.

"Буває бачу, як бабуся купує хліб і немає грошей, щоб купити четвертинку хліба. Четвертинку! Я вже не кажу про те, що понад 60% людей сьогодні не можуть вчасно оплачувати комунальні послуги. Така ситуація завжди наповнена можливістю проблем, виступів, протестів, революційних бунтів. Це найбільший наш провал", – підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше перший Президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна може зупинити війну на Донбасі, але для цього потрібен час. Водночас, для вирішення конфлікту на Сході мають бути три учасники діалогу – Україна, Росія та представники Заходу.