Что стало причиной пожара в Кемерово: ответ российского омбудсмена

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово случилась из-за халатности.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на детского омбудсмена России Анну Кузнецову.

Отметим, что количество погибших в пожаре в Кемерово возросло до 53 человек. В уголовном деле о пожаре задержаны и допрошены 4 человек.

Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем,

– сказала Кузнецова.

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Добавим, что на утро 26 марта кровля и ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово упали почти по всей площади пожара в здании на 1,5 тысячи квадратных метров.

"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", – сказал представитель МЧС России.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказались отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.