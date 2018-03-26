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Що стало причиною пожежі в Кемерово: відповідь російського омбудсмена

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Причина пожежі в Кемерово
Причина пожежі в Кемерово / Gazeta.ru

Трагедія в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово трапилася через халатність.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на дитячого омбудсмена Росії Анну Кузнецову.

Зазначимо, що кількість загиблих під час пожежі в Кемерово зросла до 53 осіб. У кримінальній справі про пожежу затримано та допитано 4 осіб.

Причина в халатності. Норми всі прописані. Але те, як ми ставимося (до норм безпеки), є катастрофічною причиною тих бід, яким ми сьогодні свідчимо,
– сказала Кузнецова.

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Додамо, що станом на ранок 26 березня покрівля та ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово впали майже по всій площі пожежі в будівлі, на 1,5 тисячі квадратних метрів.

"Сталася пожежа на площі 1,6 тисячі квадратних метрів з подальшим обваленням покрівлі, перекриттів між четвертим і третім поверхами на площі 1,5 тисячі квадратних метрів", – сказав представник МНС Росії.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово Пожежа Надзвичайні ситуації Жертви
Джерело: 24 Канал
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