Что стоит изменить в украинской армии: мнение военных

В 2014 году в стране с разрушенной армией был огромный человеческий ресурс. Десятки тысяч патриотов штурмовали военкоматы, ехали добровольцами на Восток и придумывали схемы, как помочь тем, кто сейчас защищает страну.

Журналисты 24 канала узнали, что военнослужащие ВСУ хотели бы изменить в украинской армии.

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Михаил Лупейко прошел самые горячие точки войны добровольцем в "Правом секторе", так и в составе вооруженных сил Украины. Он помнит, какой была армия в 2014.

В ВСУ с добровольцами все затягивали. А из "Правого сектора" позвонили и сразу сказали приехать. Я прошел собеседование и в тот же день поехал на тренировочные учения,

– рассказал Михаил.

Уже потом он перешел в ряды Вооруженных сил: три года назад, чтобы легализовать, упростили процедуру перехода. Если раньше для этого нужно было несколько месяцев, то в конце 2015 года Михаилу понадобилось всего две недели.

Военный убежден, что сейчас армия сильнее и лучше вооружена. Убеждает, что если бы не травма, то подписал бы снова контракт. Из 70 его товарищей по фронту продолжили военную службу единицы.



В мае 2018 года Михаил получил награду "Орден непокоренных"

В этом году контракт подписали более 30 тысяч украинцев, что почти вдвое меньше чем в 2016 году. Проблему кадров признает и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Мы прогнозируем одно количество, а реальное – намного меньше. Посмотрим, как будет в 2018 году будет. Это проблема и материальная, и социальная, а также личностная,

– заверил Муженко.

По его мнению, чтобы сдержать людей, нужно повысить им зарплату.

Сейчас украинский военный получает от семи тысяч гривен. В 2019 году зарплата солдата составит более 10 тысяч, однако и этого мало. По словам Муженко, платить бойцам надо вдвое больше.



Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко

Журналист Юрий Бутусов убежден, что следует немедленно изменить подход к управлению армией.

Оценка отчетности и тому подобное – это создали в СССР, потому что в той большой мобилизованной армии должен быть хотя бы какой-то контроль. Зачем сейчас нагружать всем этим бумажным мусором профессиональных людей, которые подписали долгосрочные контракты и у которых большой уровень ответственности и подготовки,

– отметил Бутусов.

Однако и те бойцы, что уже отслужили, и те, что еще на фронте, считают, что проблемы есть. И сейчас важно другое – выиграть эту войну.

"Армия понемногу начала меняться, но очень маленькими шагами. Нужно отходить от того старого, что было при Союзе. Менять надо все: тактику, подготовку людей и даже боевые машины. Техника хоть и работает, да уже старая. Новое будет функционировать намного лучше", – поделился мыслями солдат Птица.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день в Старичах недалеко от Яворовского полигона на Львовщине в общежитие нового образца заселились первые военнослужащие.