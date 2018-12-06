Що варто змінити в українській армії: думка військових

У 2014 році у країні зі зруйнованою армією був величезний людський ресурс. Десятки тисяч патріотів штурмували військомати, їхали добровольцями на Схід та вигадували схеми, як допомогти тим, хто зараз боронить країну.

Журналісти 24 каналу дізналися, що військовослужбовці ЗСУ хотіли б змінити в українській армії.

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Михайло Лупейко пройшов найгарячіші точки війни – як добровольцем у "Правому секторі", так і у складі збройних сил України. Він пам'ятає, якою була армія у 2014.

У ЗСУ з добровольцями все затягували. А з "Правого сектору" подзвонили й відразу сказали приїхати. Я пройшов співбесіду і в той же ж день поїхав на тренувальні навчання,

– розповів Михайло.

Вже потім він перейшов у лави Збройних сил: три роки тому, щоб легалізувати, процедуру переходу спростили. Якщо раніше для цього потрібно було декілька місяців, то наприкінці 2015 року Михайлу знадобилося лише два тижні.

Військовий переконаний, що зараз армія сильніша та краще озброєна. Переконує, що якби не травма, то підписав би знову контракт. З 70 його товаришів по фронту продовжили військову службу одиниці.



У травні 2018 року Михайло отримав нагороду "Орден нескорених"

Цього року контракт підписали понад 30 тисяч українців, що майже вдвічі менше ніж у 2016 році. Проблему кадрів визнає й начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Ми прогнозуємо одну кількість, а реальна – набагато менша. Подивимось, як буде у 2018 році буде. Це проблема й матеріальна, й соціальна, а також особистісна,

– запевнив Муженко.

На його думку, щоб стримати людей, потрібно підвищити їм зарплату.

Зараз український військовий отримує від семи тисяч гривень. У 2019 році зарплата солдата складатиме понад 10 тисяч, проте і цього мало. За словами Муженка, платити бійцям треба вдвічі більше.



Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко

Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що варто негайно змінити підхід до управління армією.

Оцінка звітності й тому подібне – це створили в СРСР, тому що в тій великій мобілізованій армії мав бути хоча б якийсь контроль. Навіщо зараз навантажувати всім цим паперовим сміттям професійних людей, які підписали довготривалі контракти та у яких великий рівень відповідальності та підготовки,

– зазначив Бутусов.

Проте й ті бійці, що вже відслужили, й ті, що ще на фронті, вважають, що проблеми є. Та зараз важливо інше – виграти цю війну.

"Армія потрохи почала змінюватися, але дуже маленькими кроками. Потрібно відходити від того старого, що було при Союзі. Змінювати треба все: тактику, підготовку людей і навіть бойові машини. Техніка хоч і працює, та вже стара. Новіша функціонуватиме набагато краще", – поділився думками солдат Птіца.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Саме у цей день в Старичах неподалік від Яворівського полігону на Львівщині у гуртожиток нового зразка заселились перші військовослужбовці.