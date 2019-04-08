Что удалось сделать за 4 года декоммунизации: Вятрович подвел итоги

За четыре года, в течение которых проходила декоммунизация в Украине, была переименована почти тысяча населенных пунктов и свыше 2,5 тысячи памятников вождям коммунистического режима демонтированы.

Об итогах декоммунизации рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время пресс-брифинга. По его словам, в результате декоммунизации было сделано много.

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"52 тысячи топонимов были изменены, переименовано 987 населенных пунктов. Более 2,5 тысяч памятников вождям коммунистического тоталитарного режима демонтировано, из них большинство-памятники Ленину", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что декоммунизация не ограничилась 4 законами, принятыми 4 года назад.

"Были также приняты законы о реабилитации жертв политических репрессий и закон о ветеранах войны, благодаря чему бойцы Повстанческой армии получили статус участников боевых действий", – добавил Вятрович.

Также Вятрович отметил, что логическим продолжением декоммунизации должна быть деколонизация. В этом контексте, он отметил, что "мы четко говорим про страну-агрессора – Россию, которая использует свое имперское прошлое для того, чтобы восстановить свое влияние на Украину”.

Что такое декоммунизация?

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.



Одной из главных позиций документа является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".



После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советскими корнями".