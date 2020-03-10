Что в "Слуге народа" думают о скандальной группе Коломойского: эксклюзивный комментарий

Во фракции "Слуга народа" существует так называемая группа Коломойского, куда входят народные депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Люди часто рассказывают о каких-то мифических группах, но называют только две фамилии – Александра Дубинского и Максима Бужанского. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала заместительница главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Интересно Дубинский после заседания "Слуги народа" поехал в офис Коломойского, – СМИ

"Это мифы. Когда есть два очень скандальных и шумных депутата – это не значит, что они собой заменяют половину фракции. Да, они громко озвучивают свою позицию, но пока у нас нет морального фракционного кодекса, в котором были бы прописаны правила, каким образом реагировать на подобные случаи. Я думаю, мы к этому придем", – объяснила Евгения Кравчук.

Нардеп также прокомментировала заявление Ольги Василевской-Смаглюк. Народный депутат в эфире одного из медведчуковских каналов похвалила Андрея Портнова – юриста Виктора Януковича.

Смотрите видео заявления Ольги Василевской-Смаглюк:

"Я этого не слышала. Более того, Ольга Василевская-Смаглюк возглавляет временную следственную комиссию в вопросе уклонения от уплаты налогов медведчуковских каналов. Нельзя сказать, что у нее есть какие-то сентименты к Портнову", – заявила Евгения Кравчук.

Смотрите полное интервью Евгении Кравчук: