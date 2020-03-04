Дубинский после заседания "Слуги народа" поехал в офис Коломойского, – СМИ

После заседания фракции "Слуги народа", где обсуждали кадровые изменения в правительстве, депутат Александр Дубинский поехал в бизнес-центр "Миллениум". Там находится офис Игоря Коломойского.

Примерно за двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым вероятно пользуется сам олигарх. С разницей в несколько минут с парковки напротив выехало и авто Дубинского, сообщает Bihus.Info.

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Нардеп в комментарии журналистам заявил, что в бизнес-центр приехал на встречу с друзьями. Однако называть их имена он не захотел, но также подчеркнул, что в "Миллениуме" есть офис нардепа и соратника Игоря Коломойского, Игоря Палицы.



Игорь Палица

На уточняющие вопросы нардеп заявил, что в нерабочее время имеет право заниматься чем вздумается.

Смотрите, у меня в 18 часов закончилось рабочее время – я с кем хочу, с тем и встречаюсь,

​– сказал Дубинский.

Накануне в эфире программы "Полит.Бюро" на 24 канале политический обозреватель Евгений Будерацкий отметил, что больше всего отставки Алексея Гончарука хотела "группа Коломойского".

"Сама история продолжится. Ведь пока мы не закончили еще с "Приватбанком". Учитывая саму специфику Коломойского, это такое что-то очень "пацанское". Он сказал, что будет до последнего бороться. Поэтому, думаю, история продолжится", – заявил эксперт.

Важно! "Группа Коломойского", в которую входит Александр Дубинский, выступает против всех правительственных инициатив, которые являются требованиями МВФ: реформа прокуратуры, перезапуск ГБР, открытие рынка земли. Цель – просто сорвать договоренности о кредите. Логика: не будет сотрудничества с МВФ – никто не будет мешать вернуть "Приват".

Что известно о заседании "Слуги народа" и отставке Гончарука

Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на пост нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

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Сам Гончарук комментируя данные о своей отставке ранее заявлял, что не писал заявления об увольнении и с президентом об этом не говорил. Голосование за отставку Гончарука и новых министров состоится 4 марта на внеочередном заседании Рады в 16:00.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

По данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.

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Дубинский добавил, что многие вакансии в обновленном кабинете министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

министра финансов – им станет Игорь Уманский.

министра здравоохранения;

министра по делам ветеранов;

министра развития общин и территорий;

министра аграрной политики;

министра энергетики и угольной промышленности.

также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначении на его должность Дмитрия Кулебы.

Будет назначен также новый министр Кабинета Министров. Эту должность вместо Дмитрия Дубилета может получить Олег Немчинов.

Среди новых должностей и назначений – вице-премьер по вопросам оборонной промышленности. Этот министерский портфель могут отдать Роману Коростелеву, руководителю Киевского конструкторского бюро "Луч".

Внимание! Не планируют менять на посту министра юстиции Дениса Малюську, главу Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главу Министерства по вопросам молодежи и культуры Владимира Бородянского (однако министерство спорта отделят). Останется на посту и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Неизвестна судьба Министерства образования и науки Украины. Нынешнюю его главу Анну Новосад вроде бы собирались оставить на посту, однако она сама якобы отказывается работать в новом правительстве Шмыгаля. Кто ее заменит – пока неизвестно.