Отставка Гончарука не решит проблем Коломойского, – эксперт

О кадровых изменениях в Кабмине, в частности об отставке Гончарука и вероятном назначении Шмыгаля, а также о вопросе увольнения генпрокурора Рябошапки – в программе "Полит.бюро" рассказали политические обозреватели Дмитрий Литвин и Евгений Будерацкий.

Об отставке Гончарука

Евгений Будерацкий: Многие хотели отставки Гончарука, прежде всего – "группа Коломойского". Она этого не скрывала никоим образом. Сама история продолжится. Ведь пока мы не закончили еще с "Приватбанком". Учитывая саму специфику Коломойского, это такое что-то очень "пацанское". Он сказал, что будет до последнего бороться. Поэтому, думаю, история продолжится.

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Дмитрий Литвин: Но вряд ли будет результат, отличный от результата Гончарука. Ибо проблема Коломойского не от Гончарука была, а от МВФ и западного консенсуса. Ни одно правительство Украины, если хочет сохранить сотрудничество с Западом, не сможет сделать для Коломойского то, чего бы он хотел.

Важно! "Группа Коломойского" выступает против всех правительственных инициатив, которые являются требованиями МВФ: реформа прокуратуры, перезапуск ГБР, открытие рынка земли. Цель – просто сорвать договоренности о кредите. Логика: не будет сотрудничества с МВФ – никто не будет мешать вернуть "Приват".

– Нет разницы – Гончарук или Шмыгаль. Чтобы получить новую программу от МВФ, нужно урегулировать вопрос с "Приватбанком". Я абсолютно уверен, что революционного решения у Шмыгаля не будет.

Что стоит знать о национализации "Приватбанка"?Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.



Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. Сейчас в деле "Приватбанка" продолжаются более 600 судов разного уровня.



15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

– Все это выглядит как черта под эпохой Богдана. Ключевых людей, которых он привел и защищал, сейчас на самом деле могут и уволить. Богдан разозлил даже их. Все были им недовольны и думали, когда его приберут. А оказывается, что теперь прибирают всех тех, кто держался только на нем.

Евгений Будерацкий: Подтвержденные источники говорят, что когда было решение уйти, Богданом была сказана фраза: "А теперь вы все каждый сам за себя". То есть все, кто каждый сам за себя, сейчас "выгребают" историю, которая закончилась с Богданом.

– Думаю, история с Тигипко была попыткой одной из сторон ускорить процесс смены Гончарука. Что именно подтверждал Зеленский? Что встречался со многими людьми, в частности с Тигипко. "Вечный" вице-премьер-министр времен Януковича морально и медийно добивал Гончарука.



Премьер-министр Алексей Гончарук / Getty images

Дмитрий Литвин: Гончарук никого не устраивал. Он замечательный человек, но не очень замечательный премьер. От него ожидали гораздо большего. Собственно, не только Зеленский, Шефир и Ермак, но и все общество. Не знаю, кто бы сейчас сказал, что доволен работой Гончарука. Нет такой социальной группы, которая бы его защищала.

Что известно об отставке Гончарука?Накануне украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на пост нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко.



Сам Гончарук, комментируя свою отставку, заявлял, что не писал заявления об увольнении и с президентом об этом не говорил. Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января, после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.



Верховная Рада таки получила заявление об отставке от Гончарука – будет рассматривать ее на внеочередном заседании 4 марта. Вероятнее всего, обязанности премьер-министра будет выполнять Денис Шмыгаль.

О возможной отставке Рябошапки

Отметим, что в Верховной Раде собрали 180 (из 150 необходимых) подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Представление о выражении недоверия Рябошапке подал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, он также инициировал сбор подписей. В комментарии 24 каналу нардеп "Слуги народа" Александр Скичко заявил, что на внеочередном заседании Рады 4 марта увольнять генерального прокурора не планируют.

Евгений Будерацкий: Подписывали депутаты, которые с удовольствием сняли бы любого генпрокурора в Украине. Ведь какой бы ни приходил, он все равно будет открывать определенные дела и не закрывать другие. Все те, кто могли бы в них фигурировать, с удовольствием меняют генпрокуроров один за другим.

За плечами генпрокурора сейчас есть такая поддержка, которая свидетельствует, что на самом деле такую кампанию против себя собрать – это хороший показатель. Когда против тебя Коломойский, Медведчук, Суркис и Левочкин, то что-то ты успел наделать,

– считает политический обозреватель.

Дмитрий Литвин: Предположим, что уволить генпрокурора этими голосами можно. А назначить нового какими? Если такими же, то это "атомная бомба на Киев".

– У Рябошапки есть люди, которые его атакуют, а есть те, которые помогают. Это посольство США, антикоррупционные организации, послы "Большой семерки". Это большая мощная сила, с которой придется разговаривать лично президенту, если будет какая-то "заруба" относительно Рябошапки. У президента пришла весна, а посадок нет. Поэтому Зеленскому нужно что-то объяснять. Это придает политический смысл этой волне, которая месяцами идет против Рябошапки.



Генпрокурор Руслан Рябошапка / Фото: Офис Президента

Евгений Будерацкий: Как я знаю, позиция послов "Большой семерки" ближе к вечеру несколько усилилась. Говорят, что на Банковой на это очень нервно реагировали, что это даже подтолкнуло на то, чтобы дальше Рябошапку прибирать.

Справка. 3 марта 2020 года Руслан Рябошапка встретился с послами "Большой семерки". Накануне они выразили поддержку реформы Офиса Генерального прокурора.

США мають честь очолювати групу послів країн #G7 в Україні у 2020 році! Під час першої цьогорічної зустрічі посли країн G7 зустрілися з Генеральним прокурором Рябошапкою і висловили міцну підтримку реформи Офісу Генерального прокурора, яка просуває верховенство права в Україні. pic.twitter.com/iUNz8SC37N — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 15, 2020

– Этот шаг четко показывает маркеры. При всех минусах Гончарука, он тоже шел с определенной международной поддержкой. Идет разговор и о смене министра финансов, которая тоже говорила о МВФ. Слишком много международных обязательств, формальных и неформальных, под вопросом.

– Поэтому как раз вот эти силовики, Сытник и Рябошапка, которые тоже стоят якобы в повестке дня, будут под вопросом до последнего момента. Это история не просто внутренней борьбы, а отношений с международными партнерами.

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