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      Аваков пытается быть полезным Зеленскому: эксперт о поведении главы МВД

      Политбюро 35 Читати новину українською

      Об Арсене Авакове, выборах на оккупированных территориях, российских служащих, важности Богдана и Ермака для Зеленского и назначении Ермака головой Офиса Президента – политические обозреватели Евгений Будерацкий, Дмитрий Литвин и Милан Лелич.

      Об Арсене Авакове

      Дмитрий Литвин, политический обозреватель: Я хотел бы обратить внимание на поведение Авакова. Он сейчас пытается вести себя иначе, чем все – пытается быть полезным Зеленскому в определенных вопросах.

      Интересно: Орлы Авакова в деле: как горе-полицейские накрыли частный детсад

      – Вообще этот визит Зеленского в Италию был организован Аваковым. Там его роль была, пожалуй, больше, чем всех остальных. Еще, пожалуй, что-то связанное с вопросами безопасности, где помогает Аваков.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      – Именно это попытка Авакова быть полезным означает, что он понимает – его место не там уже. Аваков пытается создать какие-то причины, почему Зеленский должен продлить его пребывание у власти.

      О выборах на оккупированных территориях

      Милан Лелич политический обозреватель РБК Украина: Очень надеюсь, что ко всей власти и прежде всего к президенту, который это все будет решать, дойдет смысл формулы относительно Минских соглашений.

      Если это не будет подгоняться под какие-то искусственные даты, как делалось в советские времена, тогда на самом деле все нормально.

      – Дата об октябрьских выборах появилась и начала артикулироваться в сентябре прошлого (2019 -24 канал) года. В частности, министром Пристайко. Тогда еще было больше года до этого. Выглядело крайне сомнительным, что все процедуры для нормальных выборов удастся сделать за это время.

      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко

      – Сейчас у нас середина февраля и тот же министр Пристайко говорит, что формат Нормандской встречи до сих пор не обсуждается и вряд ли она состоится в апреле.

      – Очень хотелось бы верить, что какого-то искусственного подгона и выборов ради выборов не будет. И ради того, чтобы Зеленский мог сказать в следующем новогоднем обращении фразу, которую ему очень хочется сказать: "Мы смогли вернуть Донецк в Украину". Чтобы ради этой одной фразы нам искусственно провели фейковые выборы.

      Что известно о заседании ТКГ в 2020 году

      16 января в Минске состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы относительно решения конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

      29 января состоялось еще одно заседание. Стороны обсудили освобождение удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопросы границы, которую сейчас контролируют оккупанты.

      донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      О российских служащих

      Дмитрий Литвин, политический обозреватель: В Москве есть две категории служащих. Одни такие терминаторы, как Козак, а другие это, как Сурков – человек с собственным представлением о прекрасном.

      – Козак он будет делать все, что ему скажут делать, как терминатор. Он не будет придумывать, а не будет строить каких-то своих собственных политических фантазий, как это делал Сурков. Он будет как терминатор идти к своей цели, которая у него есть. Цель у него одна – от Кремля.

      Важно: Российский политик с украинскими корнями: что известно про Дмитрия Козака

      О важности Богдана и Ермака для Зеленского

      Президент Зеленский пришел на должность политически непосвященным, тогда Богдан был просто незаменимым для него. Со временем сам Зеленский набирался опыта и у него появлялись другие советники. Зато Андрей Богдан в начале своей карьеры в Офисе Президента взял на себя чуть ли не всю внутреннюю политику.

      Как изменения повлияют на политическую ситуацию в Украине – читайте здесь.

      О назначении Ермака главой Офиса Президента

      Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак не является для "Слуги народа" абсолютно новым человеком. Ведь раньше в команде Зеленского он отвечал за международное направление и активно сотрудничал с руководством фракции, в частности Давидом Арахамией и Александром Корниенко.

      Что об изменениях думают в "Слуге народа" – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Минские договоренности Война на Донбассе Новости политики Дмитрий Козак Новости России Арсен Аваков Политбюро
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