Аваков пытается быть полезным Зеленскому: эксперт о поведении главы МВД

Об Арсене Авакове, выборах на оккупированных территориях, российских служащих, важности Богдана и Ермака для Зеленского и назначении Ермака головой Офиса Президента – политические обозреватели Евгений Будерацкий, Дмитрий Литвин и Милан Лелич.

Об Арсене Авакове

Дмитрий Литвин, политический обозреватель: Я хотел бы обратить внимание на поведение Авакова. Он сейчас пытается вести себя иначе, чем все – пытается быть полезным Зеленскому в определенных вопросах.

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– Вообще этот визит Зеленского в Италию был организован Аваковым. Там его роль была, пожалуй, больше, чем всех остальных. Еще, пожалуй, что-то связанное с вопросами безопасности, где помогает Аваков.



Арсен Аваков

– Именно это попытка Авакова быть полезным означает, что он понимает – его место не там уже. Аваков пытается создать какие-то причины, почему Зеленский должен продлить его пребывание у власти.

О выборах на оккупированных территориях

Милан Лелич политический обозреватель РБК Украина: Очень надеюсь, что ко всей власти и прежде всего к президенту, который это все будет решать, дойдет смысл формулы относительно Минских соглашений.

Если это не будет подгоняться под какие-то искусственные даты, как делалось в советские времена, тогда на самом деле все нормально.

– Дата об октябрьских выборах появилась и начала артикулироваться в сентябре прошлого (2019 -24 канал) года. В частности, министром Пристайко. Тогда еще было больше года до этого. Выглядело крайне сомнительным, что все процедуры для нормальных выборов удастся сделать за это время.



Вадим Пристайко

– Сейчас у нас середина февраля и тот же министр Пристайко говорит, что формат Нормандской встречи до сих пор не обсуждается и вряд ли она состоится в апреле.

– Очень хотелось бы верить, что какого-то искусственного подгона и выборов ради выборов не будет. И ради того, чтобы Зеленский мог сказать в следующем новогоднем обращении фразу, которую ему очень хочется сказать: "Мы смогли вернуть Донецк в Украину". Чтобы ради этой одной фразы нам искусственно провели фейковые выборы.

Что известно о заседании ТКГ в 2020 году

16 января в Минске состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы относительно решения конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

29 января состоялось еще одно заседание. Стороны обсудили освобождение удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопросы границы, которую сейчас контролируют оккупанты.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

О российских служащих

Дмитрий Литвин, политический обозреватель: В Москве есть две категории служащих. Одни такие терминаторы, как Козак, а другие это, как Сурков – человек с собственным представлением о прекрасном.

– Козак он будет делать все, что ему скажут делать, как терминатор. Он не будет придумывать, а не будет строить каких-то своих собственных политических фантазий, как это делал Сурков. Он будет как терминатор идти к своей цели, которая у него есть. Цель у него одна – от Кремля.

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О важности Богдана и Ермака для Зеленского

Президент Зеленский пришел на должность политически непосвященным, тогда Богдан был просто незаменимым для него. Со временем сам Зеленский набирался опыта и у него появлялись другие советники. Зато Андрей Богдан в начале своей карьеры в Офисе Президента взял на себя чуть ли не всю внутреннюю политику.

Как изменения повлияют на политическую ситуацию в Украине – читайте здесь.

О назначении Ермака главой Офиса Президента

Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак не является для "Слуги народа" абсолютно новым человеком. Ведь раньше в команде Зеленского он отвечал за международное направление и активно сотрудничал с руководством фракции, в частности Давидом Арахамией и Александром Корниенко.

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