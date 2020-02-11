В "Слуге народа" прокомментировали назначение Ермака главой ОП

Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак не является для "Слуги народа" совершенно новым человеком. Ведь раньше в команде Зеленского он отвечал за международное направление и активно сотрудничал с руководством фракции, в частности Давидом Арахамией и Александром Корниенко.

Об этом в программе "Политбюро" в эфире 24 канала рассказала Евгения Кравчук, народный депутат "Слуги народа".

Обратите внимание! Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

Она также отметила, что отдельной встречи фракции с новым главой не было. Ведь пленарная неделя еще не началась, а заседания проходят, когда все депутаты есть в Киеве.

Ермак посетил несколько заседаний фракции, когда на них присутствовал президент. В частности, последнее заседание, когда мы обсуждали ряд вопросов, среди которых – голосование по земельной реформе,

– пояснила политик.

"Очевидно, у Ермака будут новые полномочия. Но в любом случае, мы сегодня даже шутили об этом, нет разницы, какая фамилия у Андрея, который возглавляет ОП, если президентом является Владимир Зеленский", – добавила Кравчук.

Кто такой Андрей Ермак: смотрите видео

Политик подчеркнула, что определяющее слово всегда остается за главой государства. Ведь Офис Президента – это структура, которая готовит ему варианты решений, определенную аналитику и советует. Однако окончательное решение принимает гарант Конституции и Президент Украины.

Что известно о назначении Ермака?Ермак – бывший советник Президента Владимира Зеленского. 11 февраля Президент подписал указ о назначении Ермака вместо Андрея Богдана на должность руководителя Офиса Президента. К тому же, слухи об отставке Богдана ходили давно, а Ермак фактически начал выполнять его обязанности. Также известно, что между двумя Андреями возник конфликт.

О кадровых изменениях в Кабмине

Нардеп прокомментировала вероятные перестановки в Кабмине: "О конкретных фамилиях речь не идет, по крайней мере с фракцией это не обсуждалось. Насколько знаю, самым финальным является решение о разделении министерства ветеранов, оккупированных территорий и временно перемещенных лиц".

По ее словам, если решение о распределении таки будет принято, вероятнее всего, Оксана Коляда и впредь будет заниматься вопросами ветеранов. Зато кто-то другой сможет возглавить ведомство, которое будет касаться реинтеграции оккупированных территорий.

К теме: Изменения в правительстве Гончарука – когда и кого из министров могут уволить

Кравчук подчеркнула: поскольку парламент сейчас работает над земельной реформой, которая может длиться и до апреля, никаких кадровых вопросов народные избранники рассматривать не могут. "Рада не может выйти из вопроса земли и проголосовать за чью-то отставку, или кого-то назначить", – пояснила она.