22:06
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, сьогодні
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      У "Слузі народу" прокоментували призначення Єрмака головою ОП

      372 Читать новость на русском

      Новий очільник Офісу Президента Андрій Єрмак не є для "Слуги народу" абсолютно новою людиною. Адже раніше у команді Зеленського він відповідав за міжнародний напрям та активно співпрацював з керівництвом фракції, зокрема Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком.

      Про це у програмі "Політбюро" в ефірі 24 каналу розповіла "слуга народу" Євгенія Кравчук.

      Зверніть увагу! Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: факти про політика

      Вона також зазначила, що окремої зустрічі фракції з новим очільником не було. Адже пленарний тиждень ще не почався, а засідання проходять, коли всі депутати є в Києві.

      Єрмак відвідав кілька засідань фракції, коли на них був присутнім президент. Зокрема останнє, коли ми обговорювали низку питань, серед яких – голосування щодо земельної реформи,
      – пояснила політик.

      "Очевидно, у нього будуть нові повноваження. Та в будь-якому випадку, ми сьогодні навіть жартували про це, немає різниці, яке прізвище у Андрія, який очолює ОП, якщо президентом є Володимир Зеленський", – додала Кравчук.

      Хто такий Андрій Єрмак: дивіться відео


      Політик підкреслила, що визначальне слово завжди залишається за главою держави. Адже Офіс Президента – це структура, яка готує йому варіанти рішень, певну аналітику та радить. Проте остаточне рішення приймає саме гарант Конституції та Президент України.

      Що відомо про призначення Єрмака? Єрмак – колишній радник Президента Володимира Зеленського. 11 лютого Президент підписав указ про призначення Єрмака замість Андрія Богдана на посаду керівника Офісу Президента.

      До того ж, чутки щодо відставки Богдана ходили давно, а Єрмак фактично почав виконувати його обов’язки. Також відомо, що між двома Андріями виник конфлікт.

      Про кадрові зміни у Кабміні

      Нардепка прокоментувала ймовірні перестановки у Кабміні: "Про конкретні прізвища не йдеться, принаймні з фракцією це не обговорювалося. Наскільки знаю, найфінальнішим є рішення щодо розділення міністерства ветеранів, окупованих територій та тимчасово переміщених осіб".

      За її словами, якщо рішення про розподіл таки буде прийнятим, найімовірніше, Оксана Коляда й надалі займатиметься питаннями ветеранів. Натомість хтось інший зможе очолити відомство, яке стосуватиметься реінтеграції окупованих територій.

      До теми: Зміни в уряді Гончарука – коли і кого з міністрів можуть звільнити

      Кравчук наголосила: оскільки парламент зараз працює над земельною реформою, що може тривати й до квітня, жодних кадрових питань народні обранці розглядати не можуть. "Рада не може вийти з питання землі й проголосувати за чиюсь відставку, чи когось призначити", – пояснила вона.

      Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
      сьогодні
      6932
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Андрій Єрмак Володимир Зеленський Офіс Президента Призначення Зеленського Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Росія встає з колін: навіть пропагандисти сміються з міфів про соцвиплати (відео)
      Запретное мнение 50
      сьогодні , 21:33 Життя президента: ексклюзивне інтерв’ю з охоронцем глави держави
      Євгенія Мазур 514
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 303
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      281
      сьогодні , 21:03 Samsung Galaxy Unpacked 2020: онлайн-трансляція презентації нових смартфонів
      113
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук