У "Слузі народу" прокоментували призначення Єрмака головою ОП

Новий очільник Офісу Президента Андрій Єрмак не є для "Слуги народу" абсолютно новою людиною. Адже раніше у команді Зеленського він відповідав за міжнародний напрям та активно співпрацював з керівництвом фракції, зокрема Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком.

Про це у програмі "Політбюро" в ефірі 24 каналу розповіла "слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Вона також зазначила, що окремої зустрічі фракції з новим очільником не було. Адже пленарний тиждень ще не почався, а засідання проходять, коли всі депутати є в Києві.

Єрмак відвідав кілька засідань фракції, коли на них був присутнім президент. Зокрема останнє, коли ми обговорювали низку питань, серед яких – голосування щодо земельної реформи,

– пояснила політик.

"Очевидно, у нього будуть нові повноваження. Та в будь-якому випадку, ми сьогодні навіть жартували про це, немає різниці, яке прізвище у Андрія, який очолює ОП, якщо президентом є Володимир Зеленський", – додала Кравчук.

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Політик підкреслила, що визначальне слово завжди залишається за главою держави. Адже Офіс Президента – це структура, яка готує йому варіанти рішень, певну аналітику та радить. Проте остаточне рішення приймає саме гарант Конституції та Президент України.

Що відомо про призначення Єрмака? Єрмак – колишній радник Президента Володимира Зеленського. 11 лютого Президент підписав указ про призначення Єрмака замість Андрія Богдана на посаду керівника Офісу Президента.



До того ж, чутки щодо відставки Богдана ходили давно, а Єрмак фактично почав виконувати його обов’язки. Також відомо, що між двома Андріями виник конфлікт.

Про кадрові зміни у Кабміні

Нардепка прокоментувала ймовірні перестановки у Кабміні: "Про конкретні прізвища не йдеться, принаймні з фракцією це не обговорювалося. Наскільки знаю, найфінальнішим є рішення щодо розділення міністерства ветеранів, окупованих територій та тимчасово переміщених осіб".

За її словами, якщо рішення про розподіл таки буде прийнятим, найімовірніше, Оксана Коляда й надалі займатиметься питаннями ветеранів. Натомість хтось інший зможе очолити відомство, яке стосуватиметься реінтеграції окупованих територій.

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Кравчук наголосила: оскільки парламент зараз працює над земельною реформою, що може тривати й до квітня, жодних кадрових питань народні обранці розглядати не можуть. "Рада не може вийти з питання землі й проголосувати за чиюсь відставку, чи когось призначити", – пояснила вона.