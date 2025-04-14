Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що це абсолютно логічний напрямок. Ворог вже робить спроби зруйнувати укріплення, які звела Україна на кордоні.

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Чому саме Сумщина

Для того, щоб зрозуміти пріоритетність напрямку, можна піти від зворотного. Наприклад, наступ на південь для ворога також виглядає логічним та зрозумілим. Але з погляду логістики неможливо буде забезпечувати війська, які там розмістять, величезною кількістю артилерійських снарядів, палива та всього іншого.

Постачати ресурси ворог міг через Крим. Але переправу вже не раз атакували ЗСУ, тому ворог боїться використовувати Керченський міст. Залишається тільки залізнична дорога вздовж Азовського моря.

Але вона закінчується в Мелітополі. А коли почнуть вивантажувати велику кількість боєприпасів, то очевидно, що вони вибухатимуть від ударів HIMARS, наших дронів або внаслідок роботи диверсантів,

– підкреслив Павло Нарожний.

Нова залізнична дорога, яку будують росіяни, теж повинна десь закінчуватися, з неї почнуть вивантажувати зброю, тому проблем також не уникнути.

"А на Сумщині та Харківщині у ворога дуже коротке логістичне плече. Дуже близько розташований арсенал, величезна кількість залізничних доріг, автодоріг, тому цей напрямок абсолютно логічний для наступу", – сказав військовий експерт.

Напруга вже зростає

У травні 2024 року ворог вже почав наступ на Харківщину, але загруз у Вовчанську. Тепер окупанти зрозуміли, що лобова атака на Харків не має великого сенсу, тому вони роблять свої стандартні "клешні".

Перша спроба атак йде з Лиманського напрямку, а друга – це Сумська область. Наше військове керівництво все прекрасно розуміє, тому була зроблена превентивна операція в Курській області,

– зазначив Нарожний.

Тоді вдалося знищити інфраструктуру, склади зберігання палива, боєприпасів. Наш контингент досі перебуває у Курській області, ворог нічого з цим не може зробити. Але ми бачимо спроби збільшити активність на Сумщині. Туди скидають величезну кількість керованих авіаційних бомб, щоб знищити укріплення, які там є

У сірій зоні росіяни роблять спроби закріпитися у двох селах – Новеньке та Басівка Сумської області. Але точно можна сказати, що наразі успіхів у них немає,

– наголосив Павло Нарожний.

Але навіть якщо розглядати негативний сценарій, за яким Україні доведеться вийти з Курської області, то це не означає, що ворог зможе швидко прорватися та відкинути наших бійців.

Зауважимо, у Сумській ОВА 11 квітня повідомили, що росіян в області немає, але вони постійно роблять спроби прориву. Ворог намагається зайти на Сумщину через села Журавка й Басівка.