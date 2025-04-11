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Водночас спроб зайти на територію регіону окупанти не полишають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Продовжується захист наших рубежів на Сумському і Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів,

– наголосив Володимир Артюх.

Те, що на карті DeepState населені пункти Журавка й Басівка перебувають у сірій зоні, він пояснив тим, що загарбники намагаються проникнути у Сумську область саме через ці села.

За його словами, у напрямку Басівки росіяни штурмують щодня, зазнаючи при цьому втрат.

Росіяни атакують Басівку: дивіться на карті

До слова, за деякими даними Росія планує оточення або напівоточення Сум. Вона намагається створити буферну зону на території області.