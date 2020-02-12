Аваков намагається бути корисним Зеленському: експерт про поведінку очільника МВС

Про Арсена Авакова, вибори на окупованих територіях, російських службовців, важливість Богдана та Єрмака для Зеленського та призначення Єрмака головою Офісу Президента – політичні оглядачі Євген Будерацький, Дмитро Литвин та Мілан Лєліч.

Про Арсена Авакова

Дмитро Литвин, політичний оглядач: Я хотів би звернути увагу на поведінку Авакова. Він зараз намагається поводити себе інакше, ніж усі – намагається бути корисним Зеленському в певних питаннях.

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– Взагалі оцей візит Зеленського в Італію був організований Аваковим. Там його роль була, мабуть, більша, аніж усіх інших. Ще, мабуть, щось пов’язане з безпековими питаннями, де допомагає Аваков.



Арсен Аваков

– Саме це намагання Авакова бути корисним означає, що він розуміє – його місце не там вже. Аваков намагається створити якісь причини, чому Зеленський має продовжити його перебування у владі.

Про вибори на окупованих територіях

Мілан Лєліч політичний оглядач РБК Україна: Дуже сподіваюся, що до всієї влади та насамперед до президента, який це все буде вирішувати, дійде зміст формули щодо Мінських угод.

Якщо це не буде підганятися під якісь штучні дати, як робилося в радянські часи, тоді насправді все нормально.

– Дата про жовтневі вибори з'явилася й почала артикулюватися у вересні минулого (2019 –24 канал) року. Зокрема, міністром Пристайко. Тоді ще було понад рік до цього. Виглядало вкрай сумнівним, що усі процедури для нормальних виборів вдасться зробити за цей час.



Вадим Пристайко

– Зараз ми маємо середину лютого й той же міністр Пристайко каже, що формат Нормандської зустрічі досі не обговорюється й навряд чи вона відбудеться в квітні.

– Дуже хотілося б вірити, що якогось штучного підгону й виборів заради виборів не буде. Та заради того, щоб Зеленський міг сказати в наступному новорічному зверненні фразу, яку йому дуже хочеться сказати: "Ми змогли повернути Донецьк в Україну". Щоб заради цієї однієї фрази нам штучно не провели фейкові вибори.

Що відомо про засідання ТКГ у 2020 році

16 січня у Мінську відбулося перше у новому році засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили припинення вогню та нові ділянки розведення сил на Сході України.

29 січня відбулося ще одне засідання. Сторони обговорили звільнення утримуваних між Україною та Росією, припинення вогню на Сході та питання кордону, який наразі контролюють окупанти.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Про російських службовців

Дмитро Литвин, політичний оглядач: В Москві є дві категорії службовців. Одні такі термінатори, як Козак, а інші це, як Сурков – людина з власним уявленням про прекрасне.

– Козак він буде робити все, що йому скажуть робити, як термінатор. Він не буде придумувати, не буде будувати якихось своїх власних політичних фантазій, як це робив Сурков. Він буде як термінатор іти до своєї мети, яка в нього є. Мета в нього одна – від Кремля.

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Про важливість Богдана та Єрмака для Зеленського

Президент Зеленський прийшов на посаду політично необізнаним, тоді Богдан був просто незамінним для нього. З часом сам Зеленський набирався досвіду й у нього з'являлися інші радники. Натомість Андрій Богдан на початку своєї кар'єри в Офісі Президента взяв на себе ледь не всю внутрішню політику.

Як зміни вплинуть на політичну ситуацію в Україні – читайте тут.

Про призначення Єрмака головою Офісу Президента

Новий очільник Офісу Президента Андрій Єрмак не є для "Слуги народу" абсолютно новою людиною. Адже раніше у команді Зеленського він відповідав за міжнародний напрям та активно співпрацював з керівництвом фракції, зокрема Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком.

Що про зміни думають у "Слузі народу" – читайте тут.