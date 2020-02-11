Усі ці люди нічого не варті без Зеленського, – експерт про зміни в Офісі Президента

В Офісі Президента відбулися суттєві зміни. Новим керівником ОП став Андрій Єрмак. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський 11 лютого. Раніше цю посаду обіймав Андрій Богдан. Як це вплине на політичну ситуацію в Україні – читайте далі.

Президент Зеленський прийшов на посаду політично необізнаним, тоді Богдан був просто незамінним для нього. Таку думку висловив політичний оглядач Мілан Лєліч в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі.

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Він додав, що з часом сам Зеленський набирався досвіду й у нього з'являлися інші радники. Натомість Андрій Богдан на початку своєї кар'єри в Офісі Президента взяв на себе ледь не всю внутрішню політику.

Моменти могли бути дуже різні, зокрема й фактор Ігоря Коломойського, який не настільки однозначний в історії чинної владної команди, як про це часто пишуть у різних соцмережах. У Богдана свій шлейф стосунків з ним, у Зеленського – свій. Доводилося чути, що Ігор Валерійович не отримав усе те, на що він, можливо, розраховував у квітні чи травні минулого року,

– пояснив Лєліч.

Дмитро Литвин заявив, що зі зміною голови Офісу Президента зміниться і підхід до управління державою. Водночас він зауважив, що країною керуватиме Зеленський.

Усі ці люди нічого не варті без Зеленського. У нас Зеленський – це центральна фігура політичної системи. І усе, що вирішить він, те і буде працювати,

– підсумував політичний оглядач.



"Країною керуватиме Зеленський", – Литвин

Політичний оглядач Дмитро Литвин зауважив, що стиль Богдана відмінний від стилю Ярмака. У Богдана це – зламати будь-який спротив та всі інші інтереси, які заважають. І цей стиль був доречним, коли Зеленський йшов у президенти. На думку Литвина, за цей час стиль Богдана створив багато конфліктів всередині тих людей, які є зараз у владі.

У Верховній Раді втомилися від того, що на них тиснули й казали: "Робіть швидше, не ставте питань". В уряді теж втомилися, бо там було багато емоційних розмов. В якийсь момент виявилося, що краще ставити питання та говорити, аніж зламати та зробити швидше. І от Єрмак – це принципово інша людина. Він не тисне і не ламає, а спробує домовитися,

– окреслив Литвин.

Також він переконаний, що саме це і треба зараз Зеленському на фоні спадаючого рейтингу. До слова, Президент України Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Йому довіряють 59% українців, а не довіряють – 32%.



Рейтинг довіри до українських політиків / Інфографіка 24 каналу