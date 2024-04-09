Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк наголосила, що цей випадок вже задокументовано як черговий злочин росіян, передає 24 Канал.
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"Ще не ідентифіковано, що це дійсно біля Кринків"
Робота ще триває. Пам'ятаємо про те, що інформація вийшла саме з російських джерел. Вони її використовують зі свого боку для того, щоб демотивувати наших воїнів, налякати, залякати людей України в цілому тим, що ось така гірка доля може бути,
– підкреслила Гуменюк.
Водночас додала, що, по-перше, ще не ідентифіковано, що це дійсно було біля Кринків. По-друге, не ідентифіковані люди на відео.
Однак, робота триває, і такий випадок не залишиться без уваги. Він уже задокументований вже як злочин росіян.
Гуменюк висловила впевненість, що в сукупності зусиль Сил оборони та правоохоронних органів буде правильний результат і передача справи до міжнародного трибуналу.
До речі, напередодні спікерка зауважила, що публікуючи такі відео, ворог намагається тиснути, адже успіхів у Кринках не має.
Розстріл полонених – тяжкий міжнародний злочин
- Уповноважений з прав людини наголосив, що це черговий тяжкий міжнародний злочин російських військових, який є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
- Омбудсмен вже направив офіційні листи до ООН та МКЧХ.
- Також Дмитро Лубінець наголосив, що через беззубу позицію міжнародних організацій Росія продовжує вбивати військовополонених.