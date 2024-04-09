Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк наголосила, що цей випадок вже задокументовано як черговий злочин росіян, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Бійці Путіна вкотре вбили беззбройних: що відомо про розстріл військовополонених біля Кринків

"Ще не ідентифіковано, що це дійсно біля Кринків"

Робота ще триває. Пам'ятаємо про те, що інформація вийшла саме з російських джерел. Вони її використовують зі свого боку для того, щоб демотивувати наших воїнів, налякати, залякати людей України в цілому тим, що ось така гірка доля може бути,

– підкреслила Гуменюк.

Водночас додала, що, по-перше, ще не ідентифіковано, що це дійсно було біля Кринків. По-друге, не ідентифіковані люди на відео.

Однак, робота триває, і такий випадок не залишиться без уваги. Він уже задокументований вже як злочин росіян.

Гуменюк висловила впевненість, що в сукупності зусиль Сил оборони та правоохоронних органів буде правильний результат і передача справи до міжнародного трибуналу.

До речі, напередодні спікерка зауважила, що публікуючи такі відео, ворог намагається тиснути, адже успіхів у Кринках не має.

Розстріл полонених – тяжкий міжнародний злочин