Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что этот случай уже задокументирован как очередное преступление россиян, передает 24 Канал.
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"Еще не идентифицировано, что это действительно возле Крынков"
Работа еще продолжается. Помним о том, что информация вышла именно из российских источников. Они ее используют со своей стороны для того, чтобы демотивировать наших воинов, напугать, запугать людей Украины в целом тем, что вот такая горькая судьба может быть,
– подчеркнула Гуменюк.
В то же время добавила, что, во-первых, еще не идентифицировано, что это действительно было возле Крынков. Во-вторых, не идентифицированы люди на видео.
Однако, работа продолжается, и такой случай не останется без внимания. Он уже задокументирован уже как преступление россиян.
Гуменюк выразила уверенность, что в совокупности усилий Сил обороны и правоохранительных органов будет правильный результат и передача в международный трибунал.
Кстати, накануне спикер заметила, что публикуя такие видео, враг пытается давить, ведь успехов в Крынках нет.
Расстрел пленных – тяжкое международное преступление
- Уполномоченный по правам человека отметил, что это очередное тяжкое международное преступление российских военных, которое является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
- Омбудсмен уже направил официальные письма в ООН и МККК.
- Также Дмитрий Лубинец отметил, что из-за беззубой позиции международных организаций Россия продолжает убивать военнопленных.