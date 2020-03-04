Відставка Гончарука не розв'яже проблем Коломойського, – експерт

Про кадрові зміни у Кабміні, зокрема про відставку Гончарука та ймовірне призначення Шмигаля, а також про питання звільнення генпрокурора Рябошапки – в програмі "Політ.бюро" розповіли політичні оглядачі Дмитро Литвин та Євген Будерацький.

Про відставку Гончарука

Євген Будерацький: Багато хто хотів відставки Гончарука, насамперед – "група Коломойського". Вона цього не приховувала жодним чином. Сама історія продовжиться. Адже поки що ми не закінчили ще з "Приватбанком". Враховуючи саму специфіку Коломойського, це таке щось дуже "пацаняче". Він сказав, що буде до останнього боротися. Тому, думаю, історія продовжиться.

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Дмитро Литвин: Але навряд чи буде результат, відмінний від результату Гончарука. Бо проблема Коломойського не від Гончарука була, а від МВФ та західного консенсусу. Жоден уряд України, якщо хоче зберегти співпрацю з Заходом, не зможе зробити для Коломойського те, чого б він хотів.

Важливо! "Група Коломойського" виступає проти усіх урядових ініціатив, які є вимогами МВФ: реформа прокуратури, перезапуск ДБР, відкриття ринку землі. Мета – просто зірвати домовленості про кредит. Логіка: не буде співпраці з МВФ – ніхто не заважатиме повернути "Приват".

– Немає різниці – Гончарук чи Шмигаль. Щоб отримати нову програму від МВФ, треба врегулювати питання з "Приватбанком". Я абсолютно впевнений, що революційного рішення у Шмигаля не буде.

Що варто знати про націоналізацію "Приватбанку"? Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.



Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення. Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.



15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. Судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

– Все це виглядає як риска під епохою Богдана. Ключових людей, яких він привів і захищав, зараз насправді й можуть звільнити. Богдан роздратував навіть їх. Всі були ним незадоволені і думали, коли його приберуть. А виявляється, що тепер прибирають усіх тих, хто тримався тільки на ньому.

Євген Будерацький: Підтверджені джерела говорять, що коли було рішення піти, Богданом була сказана фраза: "А тепер ви всі кожен сам за себе". Тобто всі, хто кожен сам за себе, зараз "вигрібають" історію, яка закінчилася з Богданом.

– Думаю, історія з Тігіпком була спробою однієї зі сторін пришвидшити процес зміни Гончарука. Що саме підтверджував Зеленський? Що зустрічався з багатьма людьми, зокрема з Тігіпком. "Вічний" віцепрем'єр-міністр часів Януковича морально і медійно добивав Гончарука.



Прем'єр-міністр Олексій Гончарук / Getty images

Дмитро Литвин: Гончарук нікого не влаштовував. Він чудова людина, але не дуже чудовий прем'єр. Від нього очікували набагато більшого. Власне, не лише Зеленський, Шефір та Єрмак, а й все суспільство. Не знаю, хто б зараз сказав, що задоволений роботою Гончарука. Немає такої соціальної групи, яка б його захищала.

Що відомо про відставку Гончарука?Напередодні українські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук піде у відставку за власним бажанням. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена й урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрія Вітренка.



Сам Гончарук, коментуючи дані про свою відставку, заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив. Раніше Гончарук вже подавав Зеленському заяву про відставку, але президент її не прийняв. Це сталося 17 січня, після того, як у мережу злили скандальну прослушку з кабінету голови уряду.



Верховна Рада таки отримала заяву про відставку від Гончарука – розглядатиме її на позачерговому засіданні 4 березні. Найімовірніше, обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме Денис Шмигаль.

Про можливу відставку Рябошапки

Зазначимо, що у Верховній Раді зібрали 180 (зі 150 необхідних) підписів за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Подання щодо висловлення недовіри Рябошапці подав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, він також ініціював збір підписів. У коментарі 24 каналу нардеп "Слуги народу" Олександр Скічко заявив, що на позачерговому засіданні Ради 4 березня звільняти генерального прокурора не планують.

Євген Будерацький: Підписували депутати, які із задоволення зняли би будь-якого генпрокурора в Україні. Адже який би не приходив, він все одно буде відкривати певні справи і не закриватиме інші. Всі ті, хто могли б у них фігурувати, із задоволенням міняють генпрокурорів один за одним.

За плечима генпрокурора наразі є така підтримка, яка свідчить, що насправді таку кампанію проти себе зібрати – це хороший показник. Коли проти тебе Коломойський, Медведчук, Суркіс та Льовочкін, то щось ти встиг наробити,

– вважає політичний оглядач.

Дмитро Литвин: Припустимо, що звільнити генпрокурора цими голосами можна. А призначити нового якими? Якщо такими ж самими, то це "атомна бомба на Київ".

– У Рябошапки є люди, які його атакують, а є ті, які допомагають. Це посольство США, антикорупційні організації, посли "Великої сімки". Це велика потужна сила, з якою доведеться розмовляти особисто президенту, якщо буде якась "заруба" щодо Рябошпаки. У президента прийшла весна, а посадок немає. Тож Зеленському треба щось пояснювати. Це надає політичний сенс цій хвилі, яка місяцями йде проти Рябошапки.



Генпрокурор Руслан Рябошапка / Фото: Офіс Президента

Євген Будерацький: Як я знаю, позиція послів "Великої сімки" ближче до вечора дещо посилилася. Кажуть, що на Банковій на це дуже нервово реагували, що це навіть підштовхнуло на те, аби далі Рябошапку прибирати.

Довідка. 3 березня 2020 року Руслан Рябошапка зустрівся з послами "Великої сімки". Напередодні вони висловили підтримку реформи Офісу Генерального прокурора.

США мають честь очолювати групу послів країн #G7 в Україні у 2020 році! Під час першої цьогорічної зустрічі посли країн G7 зустрілися з Генеральним прокурором Рябошапкою і висловили міцну підтримку реформи Офісу Генерального прокурора, яка просуває верховенство права в Україні. pic.twitter.com/iUNz8SC37N — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 15, 2020

– Цей крок чітко показує маркери. При всіх мінусах Гончарука, він теж йшов з певною міжнародною підтримкою. Йде розмова і про зміну міністерки фінансів, яка теж говорила про МВФ. Забагато міжнародних зобов'язань, формальних та неформальних, під питанням.

– Тому якраз ось ці силовики, Ситник і Рябошапка, які теж стоять начебто в порядку денному, будуть під питанням до останнього моменту. Це історія не просто внутрішньої боротьби, а стосунків з міжнародними партнерами.

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