Дубінський після засідання "Слуги народу" поїхав до офісу Коломойського, – ЗМІ

Після засідання фракції "Слуги народу", де обговорювали кадрові зміни в уряді, депутат Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру "Міленіум". Там знаходиться офіс Ігоря Коломойського.

Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким ймовірно користується сам олігарх. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від'їхало і авто Дубінського, повідомляє Bihus.Info.

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Нардеп у коментарі журналістам заявив, що до бізнес-центру приїхав на зустріч з друзями. Проте називати їх імена він не захотів, але також наголосив, що в "Міленіумі" є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.



Ігор Палиця

На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться.

Дивіться, у мене о 18 годині закінчився робочий час – я з ким хочу, з тим і зустрічаюся,

​– сказав Дубінський.

Напередодні в ефірі програми "Політ.Бюро" на 24 каналі політичний оглядач Євген Будерацький зазначив, що найбільше відставки Олексія хотіла "група Коломойського".

"Сама історія продовжиться. Адже поки що ми не закінчили ще з "Приватбанком". Враховуючи саму специфіку Коломойського, це таке щось дуже "пацаняче". Він сказав, що буде до останнього боротися. Тому, думаю, історія продовжиться", – заявив експерт.

Важливо! "Група Коломойського" виступає проти усіх урядових ініціатив, які є вимогами МВФ: реформа прокуратури, перезапуск ДБР, відкриття ринку землі. Мета – просто зірвати домовленості про кредит. Логіка: не буде співпраці з МВФ – ніхто не заважатиме повернути "Приват".

Що відомо про засідання "Слуги народу" та відставку Гончарука

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Гончарук після 6 місяців роботи очільником Кабміну піде у відставку за власним бажанням. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрія Вітренка.

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Сам Гончарук коментуючи дані про свою відставку раніше заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив. Однак станом на 3 березня після засідання фракції "Слуга народу" відставка Гончарука є вирішено. Голосування за відставку Гончарука та нових міністрів відбудеться 4 березня на позачерговому засіданні Ради о 16:00.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

За даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

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Щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:

Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;

Мінекономіки – Роман Жуковський;

Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;

Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;

Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;

Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;

Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;

Міноборони – Андрій Таран;

МЗС – Дмитро Кулеба;

Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;

Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;

Міненергетики – Іван Плачков.

Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.

З нових посад і призначень – віцепрем’єр з питань оборонної промисловості. Цей міністерський портфель можуть віддати Роману Коростельову, керівнику Київського конструкторського бюро "Луч".

Увага! Не планують змінювати на посаді міністра юстиції Дениса Малюську, очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та главу Міністерства з питань молоді та культури Володимира Бородянського (однак міністерство спорту відокремлять). Залишиться на посаді і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Невідома доля Міністерства освіти і науки України. Теперішню його главу Ганну Новосад начебто збиралися залишити на посаді, однак вона сама нібито відмовляється працювати у новому уряді Шмигаля. Хто її замінить – поки невідомо.