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      Що у "Слузі народу" думають про скандальну групу Коломойського: ексклюзивний коментар

      - Читать новость на русском
      Максим Бужанський та Олександр Дубінський / Колаж 24 каналу

      У фракції "Слуга народу" існує так звана група Коломойського, куди входять народні депутати Олександр Дубінський та Максим Бужанський.

      Люди часто розказують про якісь міфічні групи, але називають тільки два прізвища – Олександра Дубінського та Максима Бужанського. Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу розповіла заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

      Цікаво Дубінський після засідання "Слуги народу" поїхав до офісу Коломойського, – ЗМІ

      "Це міфи. Коли є два дуже скандальних і галасливих депутати – це не означає, що вони собою заміняють половину фракції. Так, вони голосно озвучують свою позицію, але наразі в нас немає морального фракційного кодексу, у якому були б прописані правила, яким чином реагувати на подібні випадки. Я думаю, ми до цього прийдемо". – пояснила Євгенія Кравчук.

      Нардепка також прокоментувала заяву Ольги Василевської-Смаглюк. Народна депутатка в ефірі одного з медведчуківських каналів похвалила Андрія Портнова – юриста Віктора Януковича.

      Дивіться відео заяви Ольги Василевської-Смаглюк:

      "Я цього не чула. Ба більше, Ольга Василевська-Смаглюк очолює тимчасову слідчу комісію у питанні ухилення від сплати податків медведчуківських каналів. Не можна сказати, що у неї є якісь сентименти до Портнова", – заявила Євгенія Кравчук.

      Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук:

       

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      Автор: Дмитро Гнап, Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Ігор Коломойський Андрій Портнов Максим Бужанський Олександр Дубінський
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