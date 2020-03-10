Що у "Слузі народу" думають про скандальну групу Коломойського: ексклюзивний коментар

У фракції "Слуга народу" існує так звана група Коломойського, куди входять народні депутати Олександр Дубінський та Максим Бужанський.

Люди часто розказують про якісь міфічні групи, але називають тільки два прізвища – Олександра Дубінського та Максима Бужанського. Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу розповіла заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Цікаво Дубінський після засідання "Слуги народу" поїхав до офісу Коломойського, – ЗМІ

"Це міфи. Коли є два дуже скандальних і галасливих депутати – це не означає, що вони собою заміняють половину фракції. Так, вони голосно озвучують свою позицію, але наразі в нас немає морального фракційного кодексу, у якому були б прописані правила, яким чином реагувати на подібні випадки. Я думаю, ми до цього прийдемо". – пояснила Євгенія Кравчук.

Нардепка також прокоментувала заяву Ольги Василевської-Смаглюк. Народна депутатка в ефірі одного з медведчуківських каналів похвалила Андрія Портнова – юриста Віктора Януковича.

Дивіться відео заяви Ольги Василевської-Смаглюк:

"Я цього не чула. Ба більше, Ольга Василевська-Смаглюк очолює тимчасову слідчу комісію у питанні ухилення від сплати податків медведчуківських каналів. Не можна сказати, що у неї є якісь сентименти до Портнова", – заявила Євгенія Кравчук.

Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук: