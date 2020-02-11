Что ждет Украину после провала импичмента Трампа: комментарий политтехнолога

Дональд Трамп в связи с процедурой импичмента уже уволил эксперта по вопросам Украины в Совете нацбезопасности США. Однако если он вдруг займет президентское кресло во второй раз, то украинцам волноваться не стоит.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Политтехнолог пояснил, что рядового американца накануне выборов в США волнует лишь экономическая ситуация в стране, а не внешние политические стычки. Поэтому американцы довольны Трампом и прощают его эксцентричность.

В этом случае Трамп наоборот вышел победителем. Поражение демократов очевидно, ибо они даже процедуру импичмента не смогли довести до конца. Я думаю, что Трамп лично должен поблагодарить Зеленского за проваленный импичмент,

– сообщил Тизенгаузен.

Также он добавил, что от Трампа, который искал поддержку Путина, Украина получила гораздо больше помощи, чем при Обаме, который дружественно относился к Украине.

Что известно о помощи США Украине?

Ранее американские СМИ сообщали, что помощь Украине составит 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон. А также 115 миллионов долларов, выделенных по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента.



В своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до 20 миллионов долларов. Однако каждый раз Конгресс отклонял сокращения и выделял Украине 115 миллионов долларов.



Инцидент с задержанием помощи Украине рассматривался демократами в Конгрессе как давление на украинскую власть. Этот случай стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа в судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.



Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канал